Baseball â€“ MLB : Les New York Yankees s'offrent Giancarlo Stanton

Les New York Yankees ont bouclé l'un des transferts les plus retentissants des dernières années en Ligue majeure de baseball (MLB) en s'offrant le joueur-vedette de Miami, Giancarlo Stanton. Selon la chaîne de télévision ESPN et le quotidien USA Today, les deux équipes sont parvenues à un accord samedi et attendent le feu vert de Stanton qui avait fait des Yankees l'une de ses priorités. Stanton, 28 ans, rejoindra les Yankees en échange de Starlin Castro et de plusieurs joueurs d'avenir de la franchise new-yorkaise évoluant dans l'un des championnats secondaires. Stanton a été élu le mois dernier meilleur joueur de l'American League, l'une des conférences qui forment la MLB. Il a fait sensation en 2017 en frappant 59 home runs, un record depuis 2001 et un chiffre atteint par seulement cinq autres joueurs dans l'histoire de la MLB. Malgré Stanton, les Marlins n'ont pas participé aux play-offs et ont perdu 85 de leurs 162 matches et les nouveaux propriétaires des Marlins, dont l'ancien joueur des New York Yankees Derek Jeter, ont souhaité le laisser partir, pour se débarrasser de l'impact financier de son contrat mirifique. Stanton est en effet assuré de recevoir 295 millions de dollars sur les dix prochaines années. Grâce à cette opération, les Yankees, qui ont été battus en finale de l'American League et échoué aux portes des World Series, feront figure de favoris à la saison 2018. Ils comptent déjà dans leur effectif un autre phénomène, Aaron Judge qui, pour sa première saison, a frappé 52 home-runs, un record pour un rookie. Les Yankees sont la franchise la plus titrée de l'histoire, mais leur 27e et dernier titre remonte à 2009. Ils ont recruté un nouvel entraîneur, Aaron Boone, qui n'a jamais dirigé d'équipe.