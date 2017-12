Handball, Tunisie : Ben Saleh et SanaÃ¯ dÃ©clarent forfaits

L'équipe tunisienne de handball, l'un des adversaires de l'Algérie à la prochaine Coupe d'Afrique des nations CAN-2018 au Gabon (17-27 janvier) devra se passer des services de deux joueurs, le meneur de jeu, Abdelhak Ben Saleh, (ES Tunis) et l'arrière gauche, Mosbah Sanai, (Chambéry/France), forfaits pour cause de blessures, rapporte vendredi le site de la radio Mosaïque FM.

Abdelhak Ben Salah s'est blessé au genou lors d’un match du championnat national avec l’Espérance Sportive de Tunis. Il aura besoin de cinq semaines pour se remettre de sa blessure. De son côté, Mosbah Sanai a contracté une déchirure au niveau des adducteurs et sera opéré dans les jours qui viennent, précise la même source. Les joueurs locaux des Aigles de Carthage entament lundi un stage à Hammam-Sousse qui s'étale jusqu'au 15 décembre, alors qu'un second regroupement aura lieu à Tunis du 18 au 23 décembre. Les éléments évoluant à l'étranger débarqueront à l'occasion du stage prévu à Nabeul du 27 au 30 décembre. 18 joueurs se déplaceront en Roumanie le 3 janvier avec au menu un test face à la sélection locale, en plus d'un tournoi regroupant la Roumanie, le Portugal et le Bahreïn. La Tunisie, vice-championne d'Afrique, entamera le tournoi, le 18 janvier, face au Cameroun, avant de donner la réplique au Gabon (19 janvier), à l'Algérie (21 janvier) et au Congo (22 janvier).

Liste des joueurs locaux

Gardiens : Majed Hamza (ESS), Makrem Missaoui (CA), Mohamed Salah Brahem (AST) - Ailiers gauches : Rafik Bacha (ESS), Oussama Boughanmi, Chafik Boukadida (EST) - Arrières gauches : Zoubeir Essaies, Skander Zaied (CA), Oussama Jaziri (EST), Youssef Mâaref (EMM) - Meneurs de jeu : Kamel Alouini (KSA), Oussama Ghachem (AST), Achref Saâfi (ESS) Pivots : Jihed Jaballa (ESS), Hamdi Aissa (EST) - Arrière droit : Bilel Hmam (ESS)

Ailiers droits : Issam Rzig, Anouar Ben Abdallah (ESS) Joueurs évoluant à l'étranger : Gardien : Marwen Maggaiez (Allemagne) - Pivots : Marwen Chouiref (Turquie), Makrem Slama (Qatar) - Arrière droit : Amine Bannour (France) - Ailier droit : Oussama Hosni (France) - Arrières gauches : Mohamed Soussi (France), Wael Jallouz (Espagne), Aymen Toumi (France), Khaled Haj Youssef (Qatar).