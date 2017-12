Droit international humanitaire : Engagement permanent

Sous l’égide du ministre de la Justice, garde des Sceaux, et de ses collègues au gouvernement, le siège de la Cour suprême a abrité, hier, la cérémonie de renouvellement des membres de la commission du droit international humanitaire.

La commission présidée par M. Tayeb Louh a été instituée, rappelle-t-on en vertu du décret présidentiel du 4 juin 2008. Sa composante est désignée pour un mandat de trois années renouvelables réunit 24 membres dont 19 représentants différents départements ministériels concernés par le droit international humanitaire et d’autres issus des institutions, notamment la Gendarmerie nationale, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le Croissant-Rouge algérien (CRA) et les Scouts musulmans (SMA).

La présidence de cette commission est confiée statutairement au ministre de la Justice, gardes des Sceaux, Tayeb Louh qui a rappelé dans son allocution tout l’attachement de l’Algérie à la défense et à la promotion du droit humanitaire international, un des socles protecteur de la dignité de l’homme garantissant le libre exercice de ses droits. En ce sens, l’Algérie s’est forgée une conviction de faire sienne toutes les vertus du droit humanitaire depuis l’Emir Abdelkader, fondateur de l’Etat algérien a indiqué M. Louh.

Il ajoutera que l’émir a «posé les premiers jalons et définit les principes du droit humanitaire à travers ses consignes portant sur les traitement des prisonniers de guerre prodiguées au résistants algériens qui combattaient l’armée coloniale durant les années 1840. Même durant notre glorieuse guerre de Libération, poursuit le ministre de la Justice, l’Algérie a respecté vigoureusement les notions du droit international humanitaire. Preuve en est, la ratification, le gouvernement provisoire GPRA a ratifié le 20 juin 1960, les conventions de Genève, soit les quatre traités internationaux fondamentaux dans le domaine du droit international humanitaire définissant les règles de conduite à adopter en période de conflits armés, notamment la protection des civils, des membres d’organisations humanitaires, des blessés où encore des prisonniers de guerre.

M. Louh a affirmé en outre que «l’Algérie, dans le cadre de sa bonne gouvernance sous la conduite du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika et en application de son programme de réforme de la justice, a veillé à intégrer dans son arsenal juridique national toutes les règles et normes internationales afférentes au droit de l'Homme». C’est dans cette optique que s’inscrivent d’ailleurs, insiste M. Louh les lois sur la Concorde civile et la Réconciliation nationale, dont les dispositions qu’elles ont contenues en vue d'éteindre le feu de la Fitna constituent la plus éloquente et la plus efficiente concrétisation des règles du droit international humanitaire».

M. Louh a exhorté, par ailleurs à appeler les nouveaux membres de la commission à «consolider la coopération avec tous les mécanismes concernés par le droit international humanitaire notamment le Croissant-Rouge algérien (CRA) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en matière de diffusion de la culture du respect de l'Homme, des principes et règles du droit international humanitaire dans tous les milieux au sein de la société ».

Plaidoyer pour la souveraineté des États

Le ministre lancera en outre un appel à la communauté internationale, l’invitant à «intensifier les efforts pour dynamiser les mécanismes en charge de veiller au respect des règles du droit international humanitaire, sur la base de l'objectivité et de la non sélectivité et dans le strict respect des principes de la charte de l'ONU particulièrement la souveraineté des Etats et la non ingérence dans les affaires internes».

Il rappelle aussi que l’Algérie «dénonce les troubles et conflits suscités, aujourd'hui à travers le monde, par l'ingérence dans les affaires internes des peuples et des Etats». Plaidant en faveur du dialogue et le recours aux voies et moyens pacifiques dans les règlements des conflits, M. Louh ne manquera pas aussi de mettre l’accent sur le principe de «l'égalité dans les rapports entre Etats conformément aux stipulations du troisième article de la charte de l'ONU».

La cérémonie d'installation de la nouvelle composante de la Commission nationale du droit international humanitaire en Algérie qui coïncide avec l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et de la promulgation de la convention de Genève a été marquée par la projection d'un film documentaire intitulé l'Humanité au cœur de la guerre de Libération algérienne, du réalisateur Saïd Eulmi qui mis en exergue le rôle du CRA et du CICR dans la protection des droits de l'Homme durant la Révolution.

Karim Aoudia