Le prix des droits de lâ€™homme attribuÃ© au dÃ©funt Ahmed Medeghri : Lâ€™hommage Ã  un grand commis de lâ€™Ã©tat

La 4e édition du prix des droits de l’homme, qu’attribue le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) chaque 10 décembre, a été décerné, cette année, à titre posthume, au défunt Ahmed Medeghri. C’est Mohamed Ali Boughazi, le conseiller du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a remis la distinction aux proches de celui qu’on qualifie du père de l’administration algérienne. «C’est pour, entre autres, la grandeur de cet homme, pour son combat acharné et quotidien pour les droits et libertés de ses concitoyens, pour son humanisme et sa quête de rendre effective la jouissance par les Algériens de leurs droits et libertés fondamentales, et pour sa droiture, sa clairvoyance et son sens élevé des responsabilités, que nous avons jeté notre dévolu sur Medeghri», a indiqué la présidente du Conseil national des droits de l’homme, Mme Fafa Sidi Lakhdar Benzerrouki, lors d’une cérémonie, organisée hier à Alger, en présence, notamment du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et de membres du gouvernement. Mme Sidi Lakhdar Benzerrouki est revenue, à cette occasion, sur le parcours de celui qui a consacré son énergie à la défense des valeurs de la dignité humaine, autant, a-t-elle précisé, durant la Révolution algérienne, qu’«au cours de la phase d’édification de notre jeune État». «Eu égard aux fonctions qu’il a occupées et aux responsabilités qu’il a assumées, notamment celle de ministre de l’Intérieur de 1962 à 1969, il a toujours fait preuve d’humilité et d’une grande proximité avec les citoyens», a souligné la présidente du CNDH, non sans rappeler les grandes actions qu’il avait menées durant son riche parcours au sein du gouvernement. Elle cite, à ce propos, la constitution de l’état civil dans les régions sahariennes, soumises, au cours de la période coloniale, au statut de territoires militaires, le 1er recensement général de la population, l’organisation des premières consultations électorales, le développement économique et rural, et la promotion de la petite et moyenne industrie ou encore la création de la prestigieuse École nationale d’administration (ENA). «Le pragmatisme était la seconde nature de Medeghri. Il a consacré sa vie à enraciner les bonnes pratiques et le respect du citoyen au sein de la jeune administration algérienne», a ajouté Mme Fafa Sidi Lakhdar Benzerrouki. Il convient de signaler que la remise de ce prix coïncide avec la célébration du 69e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le 10 décembre 1948, les 58 États membres qui constituaient alors l’AG des Nations unies ont adopté, à Paris, ce texte. Pour commémorer cet évènement, la Journée des droits de l’homme est, depuis, célébrée chaque 10 décembre.

S. A. M.



Né à Oran, le 23 juillet 1934, Ahmed Medeghri a passé son enfance à Saïda, avant de poursuivre son parcours scolaire à Mascara, où il avait obtenu son baccalauréat en 1954.

Quelques mois plus tard, il rejoint les maquis dans la Wilaya V, sous la conduite du défunt Houari Boumediene. À l’indépendance, il est nommé wali de Tlemcen, avant d’occuper, de 1962 à 1969, le poste de ministre de l’Intérieur. Entre 1969 et 1970, Ahmed Medeghri est nommé ministre des Finances et du plan. Il est à nouveau à la tête du département de l’Intérieur jusqu’à son décès, survenu, ironie du hasard ou clin d’œil à l’histoire, le 10 décembre 1974, soit le 26e anniversaire de la Déclaration des droits de l’homme.