Tighennif : JournÃ©e de sensibilisation au diabÃ¨te

La commune de Tighennif dans la wilaya de Mascara a organisé hier, une journée de sensibilisation et de vulgarisation sur le diabète et les moyens de prévention contre cette maladie chronique, une initiative de l’association «voies de la paix et la promotion de la jeunesse» en étroite collaboration avec les services de l’EPSP de Oued el Abtal à la salle des fêtes de Tighennif, plusieurs actions de dépistage du diabète ont été organisées, des spécialistes et professeurs de médecine, endocrinologues et diabétologues ont expliqué au cours de cette journée d’information et de vulgarisation scientifique tout ce qui a trait à cette maladie chronique la wilaya de Mascara qui comptait il y a deux ans plus de 11.100 personnes diabétiques recensés, le chiffre est en nette augmentation parmi lesquels des malades insulino-dépendants et plus de 4.200 de type1 et parmi lesquels des personnes atteintes de diabète figure des enfants âgés de moins de 15 ans. Les nécessiteux diabétiques s’approvisionnent en médicaments spécifiques de la pharmacie publique qui manque parfois de médicaments appropriés, il ya aussi lieu de préciser qu’un nombre important de cas d’amputation est enregistré mais aussi des cas de cécité, et d’autres cas d’insuffisance rénale. Cette maladie est également la cause de l’amputation de membres inférieurs ou supérieurs nous a-t-on déclaré, en marge des travaux de cette rencontre médicale de vulgarisation et de sensibilisation au profit du grand public. La maladie du diabète se propage selon les spécialistes à une vitesse vertigineuse et peut atteindre 600 millions dans le monde dans 20 ans alors qu’on compte actuellement 382 millions. L’Algérie compte de nos jours 3 millions soit 12% du taux mondial dont 25% de jeunes et d’enfants parmi eux plus de 20% ne sont pas pris en charge socialement (non assuré). Le diabète est en rapport avec des facteurs a risques qu’il faut combattre, dont l’un demeure le tabagisme qui tue plus de 15.000 personnes par an et que l’AVC ravagent aussi plus de 30.000 personnes/an, donc l’auto surveillance demeure indispensable pour nos malades pour éviter les ulcères du pied diabétique dont sont victimes plus de 200.000 personnes par an, les médecins mettent l’accent sur les voies et moyens à mettre en œuvre afin d’éviter les risques du diabète ainsi que les complications et de vivre avec son mal sans risque. que nous avons contacté en marge de la journée, déclare que l’association des diabétiques de la wilaya manque d’un local où il peut recevoir malades ainsi que des médecins qui ont proposés leurs services dans le cadre du bénévolat, un nouveau local lui permettrai d’utiliser l’ECG. qui demeure a l’arrêt depuis belle lurette ainsi qu’un laboratoire 44 paramètres mis a leur disposition par la polyclinique. L’on note le cas des diabétiques nécessiteux qui demeure en souffrance, étant donné que seuls les cancéreux et les hémodialysés ont droit a une prise en charge par les structures spécialisées. Le coût du traitement mensuel d’un diabétique, nous précise t- on, varie entre 25.000 et 30.000DA.

A. Ghomchi