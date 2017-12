Tlemcen : Ã©ducation thÃ©rapeutique du patient diabÃ©tique

L’association de médecine interne de Tlemcen a organisé, hier, au Palais de la culture Abdelkrim-Dali, sa première journée en éducation thérapeutique du patient diabétique, consacrée aux praticiens et paramédicaux dans la matinée et aux patients dans l’après-midi. Cette manifestation a été organisée en hommage au défunt président de l’association, créée en 2016, Dr Terki Hassaine Mokhtar, selon le secrétaire-adjoint de cette association. L’association, qui regroupe un grand nombre de praticiens des secteurs privé et public, a remarqué une grande insuffisance en matière d’éducation thérapeutique, ajoutée à un certain refus de traitement de la part de malades diabétiques, notamment ceux obligés de prendre de l’insuline, a souligné le Dr Fethi Krim à l’APS, faisant savoir que 30 % des diabétiques de type 1 prennent de l’insuline, d’où l’importance de la relation médecin-aide paramédical-patient diabétique. Cette éducation est aussi importante pour lutter contre les complications du diabète qui agit sur des parties clés du corps humain, notamment la vue, les reins et les membres inférieurs, a-t-on indiqué. Le programme de cette journée a été marquée par la présentation de quatre communications traitant, entre autres, de «l’alliance thérapeutique, un changement de paradigme dans la relation de soins» par le professeur Gourine du CHU d’Oran, «l’inertie thérapeutique dans la prise en charge du diabétique» par le professeur Ayad de l’EHU d’Oran et «l’alimentation et nutrition du sujet âgé» par le Dr Bilami de Tlemcen.(APS)