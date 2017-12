Production de vaccins en AlgÃ©rie : CrÃ©ation dâ€™une sociÃ©tÃ© mixte

Un protocole d’accord pour la création d’une société mixte pour la production de vaccins en Algérie a été signé à Alger par le groupe Saidal, l’Institut Pasteur d’Algérie et Sanofi Pasteur, a indiqué hier un communiqué du groupe Saïdal. Cette société mixte, prévoit la fabrication de trois vaccins de Sanofi Pasteur de dernière génération, à savoir : l’Hexavalent et le Tetravalent, deux vaccins pédiatriques permettant une protection contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B, la poliomyélite et les infections invasives causées par l’Haemophilus influenzae de type B, ainsi que le vaccin anti grippal Tétravalent, a précisé la même source. La capacité de production de la nouvelle unité se situe entre 10 et 20 millions de doses par an et permettra la création de 150 emplois, dont 100 hautement qualifiés dans le domaine de la biotechnologie et contribuera à la réduction de la facture d’importation des vaccins, a-t-on ajouté. La nouvelle usine de production de vaccins sera réalisée en trois années à compter de la création de la société et la signature des contrats de réalisation. Apres sa mise en exploitation, elle permettra dans un premier temps de couvrir les besoins du marché algérien pour ces vaccins, et «sera élargi à l’exportation dans un deuxième temps». (APS)