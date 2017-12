ConfÃ©rence internationale des affaires rÃ©glementaires et de la pharmaco-Ã©conomie : Lâ€™accÃ¨s Ã©quitable aux soins une prioritÃ©

«Le financement du système de santé en matière d’accès aux innovations est un enjeu majeur à la fois économique et sanitaire. Aussi, il fait l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics», a affirmé, hier, le Dr Hafed Hamou, directeur général de la pharmacie et des équipements de la santé, au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Intervenant à l’ouverture de la 2e conférence internationale des affaires réglementaires et de pharmaco-économie, dont les travaux se sont déroulés à l’hôtel Mercure d’Alger, le Dr Hamou a indiqué que «les besoins de santé de la population algérienne ont connu ces dernières années, une augmentation et une diversification, liées, notamment à la transition démographique et épidémiologique du pays».

Selon le responsable du ministère de la Santé, l’amélioration générale du niveau de l’éducation, la mondialisation et l’augmentation importante de l’espérance de vie des Algériens ont rendu la population plus exigeante en matière de soins moderne et de qualité. Dans son intervention, il a également fait savoir que la consommation de médicaments accuse une très nette progression particulièrement avec l’émergence des maladies non-transmissibles, précisant que «des progrès notables ont été enregistrés dans la lutte contre les maladies transmissibles grâce à l’amélioration de l’accès aux produits médicaux essentiels qui demeure une préoccupation des autorités sanitaires». Mettant l’accent sur la nécessité de redoubler d’efforts pour préserver les acquis et améliorer davantage l’état de santé de la populations dans les différentes régions du pays, le responsable au ministère de la Santé a mis en exergue la politique pharmaceutique nationale, qui est adossée à un important arsenal juridique et réglementaire. «L’enregistrement des médicaments est réglementé depuis 1992», a-t-il noté, ajoutant qu’outre le développement des biotechnologies, l’Algérie a entrepris depuis deux années, les démarches pour l’enregistrement des bio-similaires avec les experts de l’OMS, à l’effet d’ajuster au mieux son dispositif réglementaire dans le processus de fabrication et du contrôle des médicaments bio-similaires.



Système de contractualisation pour la rationalisation des dépenses



Pour sa part, le Pr Labri Lamri, enseignant chercheur à l’université d’Alger 3 des sciences économiques a appelé pour l’application du système de contractualisation qui contribue à l’amélioration de la qualité des services et à la rationalisation des dépenses liés aux soins. «Ce système a démontré son efficacité dans les pays où il a été appliqué, notamment en matière d’accès à l’équité et réduire les disparités en terme de soins prodigués à la population», a tenu à expliquer le Pr Lamri. Le chercheur économiste a attiré l’attention sur l’importance d’ouvrir les débats entre le ministère de la Santé et celui du Travail et de la Sécurité sociale en vue d’appliquer le système de contractualisation qui est une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé, contribue dans le développement et l’amélioration de la santé, en garantissant l’équité des soins entre les différentes régions du pays, appelant par la même occasion à la «révision des tarifs de la nomenclature des médicaments remboursables qui selon lui, n’ont pas changé depuis plus de deux décennies». Il est utile de rappeler que même le ministre de la santé, M. Mokhtar Hazbellaloui avait reconnu récemment l’existence certains problèmes de gestion, sans pour autant remettre totalement en cause de le système. Selon lui, le secteur de «gros gaspillages de médicaments et de consommables dus à une mauvaise utilisation que ce soit dans les structures de santé ou dans les officines». Il a considéré ainsi qu’il est nécessaire de mettre en œuvre un dispositif pour rationaliser les dépenses dans ce domaine.

Les participants à cette 2e rencontre internationale organisée par la Société algérienne des affaires réglementaires et de pharmaco-économie (SAARPE) que préside le Dr Nagy Hadjadj, ont axé leurs interventions sur les modalités de financement des systèmes de santé et la modernisation de leurs réglementations.

Dans son discours inaugural, le Dr Hadjadj a émis son souhait de mettre en place d’un processus d’harmonisation réglementaire sur la région Nord-Africaine qui représente 50% des dépenses pharmaceutiques continentale, soulignant de ce fait la nécessite de la multiplication de ce genre de rencontres qui regroupe une panoplie d’experts nationaux et internationaux en vue de poursuivre la réflexion et les débats autours des questions relevant de la réglementation et de l’économie pharmaceutiques.

Les travaux de cette rencontre ont été marqués par des présentations des différentes expériences en matière d’affaires réglementaires et de pharmaco-économie et l’organisation des ateliers thématiques. Il convient de rappeler que la Société algérienne des affaires réglementaires et de pharmaco-économie, agréée en mai 2016, se fixe pour objectif de permettre un accès aux soins au moindre coût.

Kamélia Hadjib