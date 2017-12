Dans la lucarne : Des clubs dans la tourmente

Notre championnat national de Ligue1 est à une journée de la fin de la phase aller et la mini-trêve qui s’en suivra. D’ailleurs, cette trêve sera bien exploitée par le sélectionneur national, Rabah Madjer, pour jouer, à Dubaï, un match amical contre les Emirats arabes unis. Ceci dit, cette halte aussi courte soit-elle, puisqu’elle sera entrecoupée par le déroulement des 1/32es de finale de la coupe d’Algérie à la fin du mois en cours. De plus, la phase retour est fixée au 06 janvier de l’année prochaine.

Il est clair que cette situation n’est pas favorable à tous nos clubs, surtout après l’ultimatum de la LFP adressé à 15 clubs qui possèdent de «grosses dettes» à l’égard de leurs joueurs. S’ils ne les payent pas ou apurent leur situation financière, ils risquent de se voir interdits de recruter de nouveaux joueurs durant ce mercato qui s’ouvrira ce week-end avec la fin officielle de la phase aller (16 décembre jusqu’au 15 janvier 2018). Il est vrai que sur les 32 équipes formant l’élite, 15 parmi elles sont concernées par cet ultimatum de la LFP. Certains, à l’image du CRB et du DRBT, ont pu régler leur litige. Outre cela, des problèmes de gestion apparaissent au grand jour au niveau de certains clubs qui n’arrivent pas à repartir du bon pied et surtout se faire l’unanimité au sein même de leurs pairs. C'est-à-dire, si l’on prend en exemple un club bien connu, la direction qui est «partie» avait laissé des dettes que les nouveaux arrivants n’arrivent pas à régler. Pourtant, ils avaient annoncé que cela ne présente pas de problèmes pour redonner vie au club et lui permettre surtout de repartir de nouveau et jouer les premiers rôles, puisque la course au titre, avait-on dit, reste jouable. En fait, tout cela est relatif face à la roublardise des uns et des autres. Au fond, on ne cherche qu’à tromper ceux qui les écoutent ou leur font confiance. Car, ils sont venus pour tout régler, notamment pour effacer les dettes et surtout payer «rubis sur l’ongle» les joueurs. En fait, il n’en est rien, puisque les joueurs sont toujours sans argent et que les dettes restent sans changement. Elles augmentent même. Mieux encore, on veut faire porter le chapeau au président sortant. Ce n’est pas normal du fait que les nouveaux gestionnaires au niveau du directoire doivent par eux-mêmes trouver les solutions idoines pour que le club soit à jour vis-à-vis des joueurs, mais aussi pour le remettre sur les «bons rails». Jusqu’ici, on constate que les nouveaux arrivants hésitent ou ne veulent pas mettre leur argent au service du club. Ils le font, mais au compte-gouttes.

Il n’y a pas que ce club qui est dans la tourmente. Il y a aussi les banlieusards qui sont en butte à d’énormes difficultés. Ils avaient même failli ne pas jouer contre le MCA leur match pour le compte de la 14e journée de Ligue1 qu’ils perdirent sur le score de 2 à 0. Les supporters sont en effervescence et veulent que la direction actuelle quitte les rênes du club. Néanmoins, Bensemra ne veut pas partir alors que l’argent fait toujours défaut. Les entraîneurs adjoints, Bechouche et Benomar, 11 ans à ce poste, ont été «virés». On a estimé qu’ils étaient derrière la «division au sein de l’équipe». Ce que les deux intéressés s’en défendent. Il est évident que ce club qui a un très riche passé ne mérite nullement une telle situation. Les gens d’El Harrach doivent réagir pour ne pas le laisser presque à l’abandon. Les harrachis méritent bien des égards à la hauteur de sa réputation.

Les harrachis doivent être aidés et les sponsors de la région sont appelés à apporter un soutien indéfectible à cette formation qui avait toujours été à la hauteur, notamment sur le plan sportif.

Hamid Gharbi