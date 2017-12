Match amical AlgÃ©rie - Emirats Arabes Unis : Madjer convoque 21 joueurs locaux

Vingt et un joueurs locaux ont été convoqués par le sélectionneur national, Rabah Madjer, en prévision du match amical contre les Émirats arabes unis, prévu le 23 décembre à Dubaï, a annoncé hier la Fédération algérienne de football (FAF). «La sélection nationale des joueurs locaux commencera par effectuer un stage de préparation à partir du 17 décembre, au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa» a ajouté l’instance fédérale, dans un bref communiqué, publié sur son site officiel. Avec six joueurs convoqués, l’USM Alger est le club le mieux représenté dans ce stage, suivi de l’Entente de Sétif et du CS Constantine, avec 4 joueurs chacun. Liste des joueurs convoqués : Faouzi Chaouchi, Rachid Ahmed Bouhenna (MC Alger), Abdelkader Salhi, Ali Lakroum (CR Belouizdad), Abdelkader Bedrane, Akram Djahnit, Mohamed Khouthir Ziti, Abdelmoumene Djabou (ES Sétif), Mokhtar Benmoussa, Farouk Chafaï, Mohamed Benkhemmassa, Abderraouf Benguit, Ayoub Abdellaoui, Oussama Darfalou (USM Alger), Islam Arous, Farid El Mellali (Paradou AC), Mohamed Walid Benchérifa, Sid-Ali Lamri, Abdennour Belkheir, Mohamed-Lamine Abid (CS Constantine), Salim Boukhenchouche (JS Kabylie). (APS)