Rallye Â« Challenge Sahari international Â» : Dominance algÃ©rienne

De nos envoyés spéciaux à Taghit : Mohamed-Amine Azzouz et Youcef Cheurfi

Le pilote algérien Fodil Alahoum brille au rallye «Challenge Sahari International». Il a remporté hier la 3e étape Taghit-Taghit (en boucle) sur une distance de 165 km. Cela après avoir remporté la 1re étape (Oran-Tiout), puis la 2e étape (Tiout-Taghit). Il illustre ainsi la domination algérienne pour le moment, dans ce rallye, dans la catégorie Auto (SSV). L’étape d’hier s’est déroulée dans de bonnes conditions. Après la fin des longues liaisons, des 1re et 2e étapes, nous voilà aux portes du Sahara occidental et de ses merveilles : les pieds dans le «bac à sable» ! La 3e étape a connu une petite liaison de 17,55 km longeant la magnifique palmeraie et la vallée de l’Oued Saoura bordée par les contreforts du Djebel Bechar, une magnifique formation rocheuse riche de reliefs aux sculptures étonnantes dues à l’érosion pluri-millénaire. Le secteur sélectif encercle le grand erg de Taghit et longe quelques adrars. Ces formations rocheuses qui émergent ça et là, des sables du Sahara. Une journée splendide où les pilotes ont eu du plaisir à piloter sur et hors des pistes légendaires du grand erg occidental. L’itinéraire ramène exactement au même endroit que le point d’arrivée de la 2e étape Tiout-Taghit. La boucle se termine par une seconde petite liaison de 3,5 km. Le parcours de la 3e édition du Challenge Sahari International se démarque en proposant aux participants un parcours original varié et hors des sentiers battus. C’est une belle aventure à vivre. Chaque concurrent découvre les secrets d’une Algérie accueillante, authentique et sublime.

Compétition et tourisme font bon ménage. Il y en a pour tous les goûts. Les parcours des courses sont très variés. Des étapes inédites sont au programme de ce Challenge Sahari-2017. Elles sont propices au pilotage et à la navigation. Plusieurs étapes de désert hors piste total dans l’océan des dunes du Sahara occidental algérien. 360° de désert, d’aventure et de découverte. Les pilotes algériens et étrangers n’ont pas manqué de dire leur bonheur de vivre des moments forts en pratiquant leur sport préféré, celui des sports mécaniques.

Les étrangers sont fascinés par la beauté du désert algérien. À rappeler que lors de la 2e étape, c’est l’Italien Paula Cici qui a gagné l’étape dans la catégorie Moto, alors que c’est l’Algérien Mohamed Islam Saib qui a franchi en premier la ligne d’arrivée dans la catégorie Quad. Pour rappel, 82 pilotes des différentes catégories (4X4, buggy, quad, camion) ont été engagés pour prendre part au rallye «Challenge Sahari International», répartis comme suit : 56 Algériens, 19 Italiens, 14 Français, 2 Espagnols et 1 Portugais. Par ailleurs, le président de la fédération algérienne des sports mécaniques, Chihab Balloul, a tenu à affirmer : «On fait de notre mieux pour que tout se passe bien. Jusqu’à présent, on peut dire que tel est le cas. Nous apportons les rectificatifs nécessaires à chaque fois que des insuffisances sont relevées. Je tiens à exprimer, en mon nom personnel et au nom de la FASM, mes vives remerciements à tous ceux qui veillent au bon déroulement de cette compétition. Je ne pourrais omettre de dire chapeau bas, aux services de sécurité qui veille au grain, pour sécuriser le rallye et sans lesquels on ne peut espérer la réussite de cet évènement. Il est très important pour nous de véhiculer une bonne image de notre merveilleux pays.»

Enfin, à signaler que lors de la 2e étape Tiout-Taghit, cinq pilotes en quad et en moto ont été victimes d’accidents sur le parcours. Quatre ont subi de légères blessures, le 5e a été assez sérieusement touché, avec une fracture à la jambe et un déboitement au niveau de l’épaule. Le staff médical du rallye et les agents de la Protection civile ont fait le nécessaire pour les secourir et leur apporter les premiers soins d’urgence. L’aventure se poursuivra aujourd’hui avec la 4e étape (en boucle), toujours à Taghit (55 km : 3 boucles de 19 km en pleines dunes). Soit l’étape la plus courte, mais la plus difficile. L’aventure se poursuit donc…

M.-A. A.