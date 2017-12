M. Ould Ali Ã  Tizi Ouzou : Le complexe sportif livrÃ© en 2018

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a effectué hier une visite du travail au chantier de réalisation du complexe sportif de 50.000 places couvertes implanté à Boukhalfa, banlieue ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou.

Accompagné du wali de Tizi Ouzou, Mohamed Bouderbali, le ministre a eu à s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de construction de ce complexe sportif parmi les quatre en réalisation actuellement dans le pays, à savoir deux à Alger et un autre à Oran.

Sur les lieux, le ministre s’est dit très satisfait de l’état d’avancement des travaux de ce complexe et de la nouvelle cadence mise en branle par l’entreprise réalisatrice, pour achever les travaux dans les meilleurs délais. «Je suis satisfait de l’état d’avancement des travaux», dit-il Le ministre a également exprimé sa satisfaction en constatant que le projet est sur la bonne voie, pour qu’il soit réceptionné à l’ouverture de la saison sportive 2018/2019.

«Je suis optimiste quant à la réception de ce complexe sportif à la prochaine saison sportive, d’autant plus que le problème de financement ne se pose plus concernant l’achèvement du reste des travaux au niveau de ce stade», a-t-il indiqué. Il rappelle qu’une enveloppe financière de l’ordre de 5 milliards de dinars a été déjà allouée à la wilaya pour les besoins de poursuite de la réalisation de ce complexe. Il a aussi annoncé qu’un budget additif sera réservé en 2018 pour la finalisation du projet. Ce dernier est doté non seulement de 50.000 places couvertes, mais aussi d’un stade d’athlétisme de 6.500 places, d’un stade de réplique en gazon naturel et beaucoup d’aménagements extérieurs.

Il a constaté que la cadence de la réalisation des travaux de ce complexe s’est nettement accélérée depuis sa dernière visite sur site. Le ministre n’a pas manqué de saluer la mobilisation de l’entreprise réalisatrice, la direction locale de la jeunesse et des sports, le bureau d’études Dune Architecture. Le wali de Tizi Ouzou, Mohamed Bouderbali, a imposé un suivi permanent des travaux de réalisation de ce complexe sportif, et ce suivant les instructions fermes du Président de la République.

Selon M. Ould Ali, le taux d’avancement des travaux de ce complexe est de près de 70%, ce qui est satisfaisant eu égard aux multiples contraintes rencontrées en cours de sa réalisation, dont la résiliation du contrat de la première entreprise réalisatrice, ce qui a causé plusieurs mois de retard.

Enfin, le ministre a indiqué que la réalisation de ce complexe constituera, à coup sûr, un plus pour la pratique sportive dans la wilaya.

Bel. Adrar