ConfÃ©rence Ã  Oran sur la lutte antiterroriste : vision commune et dÃ©fis rÃ©els

L’Algérie co-organise avec la Commission de l’Union africaine (UA) aujourd’hui et demain à Oran, une conférence de haut niveau sur le thème : «Réponses effectives et durables contre le terrorisme : approche régionale», a indiqué, hier, un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE). Cette conférence de haut niveau entre dans le cadre du mandat confié à «Monsieur le Président de la République par ses pairs de l’UA, en tant que coordonnateur des efforts de l’UA dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le terrorisme», a précisé la même source. Les travaux de cette réunion seront ouverts par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et s’étaleront sur deux jours, a ajouté la même source. Ils seront organisés autour de l’objectif de réaliser une «vision commune» des Etats membres de l’UA concernant les «défis réels» en matière de lutte contre le terrorisme ainsi que les moyens «à même de permettre une lutte efficace et durable contre le terrorisme et la radicalisation», a souligné le communiqué du MAE, ajoutant qu’elle sera, en outre, l’occasion pour l’Algérie de partager son expérience dans ce domaine avec ses partenaires africains. La réunion d’Oran regroupera les responsables de la lutte contre le terrorisme dans les Etats membres de l’UA, des représentants de partenaires, de communautés économiques régionales ainsi que des experts africains et internationaux, a conclu le communiqué du MAE. (APS)