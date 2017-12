Colloque sur le prÃ©sident BoumediÃ¨ne les 27 et 28 dÃ©cembre Ã  Guelma : Le rÃ´le de la mÃ©moire dans la sociÃ©tÃ©

«Le rôle de la mémoire et de l’identité dans la cohésion de la société» sera le thème de la 9ème édition du colloque national sur le président Houari Boumediene (1932-1978) qui se tiendra à Guelma les 27 et 28 décembre, a indiqué hier le président du comité d’organisation, Mokhtar Berchaoui. Prévue à la salle omnisports de la commune Houari Boumediene (30 km à l’Ouest de la ville de Guelma), la rencontre qui coïncidera avec le 39ème anniversaire de la mort du 2ème président de l’Algérie indépendante comprendra la présentation de communications par d’anciens ministres, des universitaires et des personnalités nationales. Initié par l’association Wiam de la commune Houari Boumediene, le colloque national connaitra la participation du Dr. Salah Belaïd, président du haut-conseil de la langue arabe, de Mustapha Boutoura, conseiller au ministère des Affaires étrangères, des deux anciens ministres Rachid Boukerzaza et Mohieddine Amimour, du journaliste Ali Dhraâ et des universitaires Mohamed Arezki et Mohamed Bouazara, selon la même source. Il sera procédé en marge du colloque, placé sous l’égide de la wali Mme Fatma-Zahra Raïs, à l’inauguration de la route menant vers la demeure familiale de Houari Boumediene dans la région d’Araâra. Des travaux sont en cours pour transformer cette maison en un musée consacré au second président de l’Algérie indépendante. (APS)