Le SG de lâ€™organisation nationale des moudjahidine : Un Ã©vÃ©nement historique exceptionnel

Le secrétaire général de l’Organisation nationale des moudjahidine, Said Abadou, a déclaré, hier à Ain Témouchent, que les manifestations du 9 décembre 1960 représentent un événement exceptionnel eu égard à leurs répercussions ayant affecté l’Etat colonial français sur plusieurs plans.

Dans une allocution à l’occasion de la commémoration du 57e anniversaire de ces manifestations, prononcée à la place du 9-Décembre à Ain Témouchent qui fut le théâtre des premières manifestations en 1960, M. Abadou a souligné que cet événement historique exceptionnel a contraint l’Etat colonial français à revoir ses calculs, ceux de pouvoir faire échec à la Révolution, notamment devant la pression sur la scène internationale et l’élargissement du champ de soutien au droit du peuple algérien à son autodétermination.

«Nous faisons aujourd'hui une halte à une date historique de grande importance dans le processus de notre guerre de Libération nationale pour évoquer ce qui s’est passé à Ain Témouchent et d’autres villes algériennes en 1960 comme soulèvements populaires où les populations algériennes ont exprimé leur attachement aux objectifs de la glorieuse Révolution», a-t-il-déclaré.

«Ces manifestations populaires à Ain Témouchent et dans d’autres villes à travers le pays ont eu leur poids dans l'échec de tous les desseins du colonisateur en affirmant la détermination à poursuivre la lutte jusqu’à l’indépendance», a ajouté Said Abadou, rappelant que ce jour-là de 1960, les populations sont sorties brandissant le drapeau national sans se soucier des moyens de répression et de torture.

«De ces événements, nous devons tirer la leçon du défi face au blocus imposé par les forces coloniales à toutes les zones vives et militantes, que les populations ont brisé exprimant avec force leur attachement à la révolution, l'unité du peuple algérien et sa solidarité», a-t-il encore souligné.

Le secrétaire général de l’ONM a également déclaré que la commémoration des anniversaires nationaux dans leurs portées politique, historique et culturelle vise à transmettre aux générations montantes l’épopée de la Révolution et la lutte du peuple algérien pour son indépendance, elle est à enregistrer dans l'histoire contemporaine et à introduire dans les programmes scolaires. M. Abadou a mis l’accent, au passage, sur l’importance de recueillir les réalités historiques et de les mettre à profit pour la formation des générations, soulignant «J’appelle les moudjahidine, moudjahidate, historiens, écrivains et chercheurs à accorder un intérêt à ce sujet comme priorité pour répondre à la soif des générations de connaître les gloires de leurs ancêtres».

M. Abadou a aussi insisté sur le rappel des grands acquis réalisés après le recouvrement de la souveraineté nationale dans différents domaines, notamment à l'ère du Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika. (APS)