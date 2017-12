57e anniversaire des manifestations du 11 dÃ©cembre : Le musÃ©e central de lâ€™armÃ©e marque lâ€™Ã©vÃ©nement

Considérées comme étant un tournant décisif dans la Révolution algérienne, les manifestations du 11 décembre 1960 ont eu le mérite de porter la cause algérienne à l’ONU.

«C’est une date qui aura marqué notre histoire», a assuré M. Meziane Saïdi, enseignant universitaire, lors d’une conférence organisée, hier, au musée central de l’Armée (Alger), par le ministère de la Défense nationale qui a revisité l’événement en conviant à cette occasion des collégiens, des lycéens et associations. Constituant donc une étape déterminante de la guerre de Libération nationale, ces manifestations étaient un moyen au peuple algérien d’exprimer son indignation et son refus de se soumettre au joug colonial. Il a prouvé qu’il était mature pour décider de son destin. «C’était également un signal en direction de la France, qui disait que nous sommes tous pour l’indépendance, que nous appuyons la Révolution du 1er Novembre», a expliqué le conférencier qui considère que le 11 décembre 1960, le peuple a exprimé une caractéristique de notre Révolution, à savoir une révolution populaire. Spontanément, le peuple algérien, à travers l’ensemble des villes, s’est soulevé pour crier haut et fort «Non à l’Algérie française». A Alger d’abord où les cortèges ont afflué des quartiers d’El Madania, Bir Mourad Rais et de la place des Martyrs vers la place du 1er Mai, ex-Champ de manœuvres, puis vers le quartier de Belcourt, aujourd’hui Belouizdad, portant des drapeaux nationaux et brandissant des slogans hostiles aux forces colonialistes et appelant à l’indépendance de l’Algérie. A Bab El Oued et la Casbah, les manifestants algériens se heurtèrent aux forces coloniales mais aussi aux zouaves et aux groupes d’européens. Les manifestations se poursuivirent jusque dans la soirée, bien au-delà du couvre-feu. Le 14 décembre, une fusillade fut déclenchée à Belcourt, près du cimetière de Sidi M’hamed, en direction d’un cortège funèbre. Et telle une traînée de poudre, ces manifestations se propagèrent à travers tout le territoire national. Ces événements ont gagné la plupart des villes et régions du pays et mis à nu, encore une fois, les méthodes de répression barbares utilisées par l’occupant français contre le peuple algérien.



Des manifestations pacifiques réprimées dans le sang



Scandant des slogans traduisant l’aspiration du peuple à une «Algérie musulmane et indépendante» et clamant leur soutien au FLN, à l’Armée de libération nationale (ALN) et au GPRA, en brandissant haut les drapeaux algériens, les manifestants ont écrit, en versant leur sang, une autre page glorieuse de l’histoire de la résistance du peuple algérien face au colonialisme français, relèvent des témoins de ces évènements.

Ces manifestations, réprimées dans le sang par les forces d’occupation françaises, ont fait des centaines de victimes parmi la population algérienne, dont des enfants.

Le professeur Saïdi a remonté à cette occasion le fil du temps pour évoquer le contexte de l’époque, marqué essentiellement, selon lui, par la prise de pouvoir du général de Gaulle. Il a également tenté de décortiquer les conséquences qui ont découlé de ces tragiques événements sur le processus de la Révolution algérienne et dont le fait le plus marquant est sans doute la prise de conscience de l’opinion internationale sur la justesse de la cause algérienne. Ce qui s’est matérialisée par l’examen, aux Nations unies, de la question algérienne. «Ce fut un succès retentissant», a-t-il soutenu.

Par ces manifestations, le peuple algérien a prouvé son attachement au FLN et sa revendication à l’indépendance et montré son refus à l’assimilation. Il faut dire, qu’au plan international, les manifestations du 11 décembre 1960 ont eu également le mérite de faire entendre la voix de l’Algérie au niveau des organisations internationales. En effet, quelques jours après ces événements, l’Assemblée générale de l’ONU adoptait une résolution reconnaissant le droit du peuple algérien à l’autodétermination et à l’indépendance. Les manifestations du 11 Décembre ont eu aussi pour conséquence l’élargissement, à travers le monde, du cercle de soutien à la cause algérienne et à la lutte du peuple algérien pour son indépendance et sa liberté.

La célébration du 57e anniversaire des manifestations du 11 Décembre 1960, considérées par de nombreux historiens comme une étape importante dans l’histoire de la guerre de Libération nationale, rappelle la nécessité d’écrire l’histoire de la Révolution pour que les sacrifices du peuple algérien soient connus par les générations montantes.

«Notre mémoire historique nous dicte aujourd’hui l’obligation de mettre les vérités et les données des importantes étapes de la guerre de Libération nationale à la disposition des générations montantes», ont affirmé les témoins de cette période.

Il y a lieu de souligner que le musée central de l’Armée a été baptisé le 29 octobre dernier, du nom du défunt moudjahid et ancien Président de la République, Chadli Bendjedid, dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution nationale.

