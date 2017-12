AmÃ©lioration des Transports en commun : Lâ€™usager au cÅ“ur du dÃ©bat

« Les receveurs doivent justifier d’une formation professionnelle dans le domaine des transports, sanctionnée par une attestation professionnelle de receveur », c’est ce que stipule le décret signé par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, le 15 novembre dernier et publié au Journal officiel.

Une décision qui devrait améliorer la qualité des prestations aux usagers du transport en commun urbain et suburbain privé tant au plan de l’accueil que du confort.

En effet, les receveurs devront prochainement être munis d’un diplôme spécialisé pour pouvoir exercer leur métier. Pour ce faire, un cycle de formation sera proposé aux personnes intéressées. « Le receveur est tenu de présenter, à toute réquisition des agents habilités, l’attestation professionnelle de receveur », peut-on lire dans l’article 6 bis.

Le décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif du 20 décembre 2004, fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises, a été modifié pour introduire un article soumettant le métier de receveur à l’obtention d’un diplôme.

Les conditions et les modalités de formation des receveurs et le modèle-type de l’attestation professionnelle de receveur sont définies par arrêté du ministre chargé des Transports.

Cette loi intervient alors que les augmentations dans les tarifs des transports privés pourront atteindre 100%, au cours de l’année 2018, selon le président de l’Organisation nationale des transporteurs algériens, M. Hocine Bouraba, qui a annoncé à plusieurs reprises, au cours des derniers mois, que « cette tarification est inévitable, mais aussi nécessaire, pour pallier les lourdes charges auxquelles sont contraints de faire face les professionnels du domaine, notamment pour compenser la hausse des prix du carburant ». M. Bouraba a, dans ce contexte, indiqué que la tarification actuelle ne peut pas couvrir toutes les charges, «c’est pourquoi, dit le président de l’ONTA, pas moins de 20% des transporteurs ont été contraints de mettre la clé sous le paillasson et changer carrément d’activité par manque de rentabilité». Dans ce contexte, il précise que «l’année 2018 s’annonce un peu plus difficile que les autres».

Il a, en outre, souligné que malgré la hausse des prix du carburant, appliquée durant les années 2016 et 2017, aucune augmentation dans les tarifications des transports privés n’a été pratiquée. «Nous avons convenu de maintenir les tarifs en vue de laisser les portes du dialogue ouvertes», a tenu à préciser M. Bouraba, appelant la tutelle à prendre en charge leurs revendications qui consistent, notamment, à réduire les charges liées à l’exercice de leur fonction.

Il convient de rappeler qu’outre l’octroi des allégements fiscaux, l’ONTA revendique aussi l’effacement des pénalités, ainsi que de donner un échéancier à moyen terme aux transporteurs afin de payer leurs impôts, en appliquant des mesures de facilitation. Le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaâlane, a affirmé que les négociations avec les syndicats des transporteurs sont actuellement en cours, à l’effet d’examiner des mesures devant permettre à trouver des solutions pour satisfaire les deux parties de l’équation, à savoir les transporteurs et le citoyen.

Il affirme, dans ce sens, que le but de ces négociations est de faire en sorte que les augmentations de la tarification des transports routiers ne causeraient pas un grand impact sur le portefeuille du citoyen. «De toute façon, ces augmentations qui concernent les transports privés seront minimes et n’affecteront pas le pouvoir d’achat du citoyen», a tenu à rassurer le ministre.

Sarah A. Benali Cherif