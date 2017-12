Projet de loi de Finances pour 2018 : Consolider lâ€™investissement productif

Adopté à la majorité par l’APN, le projet de loi de finances pour 2018 sera soumis ce matin au Conseil de la Nation, en séance plénière en présence du ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouia.

Il faut dire que ce texte prévoit une série de mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l’investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires, tout en maintenant le dispositif de solidarité nationale. Le texte prévoit, sur le plan budgétaire, des dépenses globales de 8.628 milliards de dinars (mds DA) composées de 4.043,31 mds DA de dépenses d’équipement et de 4.584,46 mds DA de dépenses de fonctionnement (contre des dépenses de fonctionnement de 4.591,8 milliards DA en 2017). Chiffrées à hauteur de 6.496,58 mds DA (contre 5.635,5 mds DA en 2017), les recettes budgétaires sont composées de 3.688,68 mds DA de ressources ordinaires (contre 3.435,4 mds DA) et de 2.807,91 mds DA de fiscalité pétrolière (contre 2.200,1 mds DA).

L’autre remarque importante à retenir, c’est que le projet de loi de finances pour 2018, adopté, le 26 novembre dernier, à la majorité par les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), a vu l’introduction de pas moins de six nouveaux articles et 10 amendements visant à garantir les équilibres financiers et à rationnaliser les dépenses publiques en préservant les acquis et la dimension sociale de l’Etat. Parmi les plus importants amendements contenus dans la loi de finances, figure la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF), eu égard à la difficulté de son application sur le terrain, selon le rapport complémentaire de la Commission des finances et du budget de l’APN, qui précise que l’Administration des impôts sera confrontée à des difficultés en matière de déclaration de fortune par les contribuables concernés, faute d’un système informatisé à même de permettre de vérifier la véracité des déclarations.

La commission a proposé, d’autre part, un amendement réduisant de moitié les frais de transfert de propriété dans tous les actes notariés, de même qu’elle a recommandé aux fabricants de tabac à priser ou à chiquer de s’en tenir aux termes du partenariat avec les partenaires étrangers spécialisés afin de bénéficier de leur expertise dans ce domaine et d’adopter les normes internationales en vigueur dans la fabrication du tabac « en vue d’en limiter les risques sur la santé », a ajouté le communiqué. La commission a proposé, en outre, l’introduction d’un article prévoyant l’élargissement du champ d’application de l’exonération de droits et taxes au profit de certains produits chimiques et organiques destinés à la fabrication des médicaments et qui entrent dans la fabrication des bandelettes de mesure de la glycémie et des seringues.

Il convient de rappeler que lors d’une déclaration à l’issue du vote du texte par l’APN, le président de cette institution parlementaire, M. Saïd Bouhadja, avait affirmé que la loi de finances pour 2018 a pour but d’immuniser le pays financièrement et économiquement et poursuivre un développement multidimensionnel, soulignant que l’Etat était soucieux de la préservation du soutien aux couches défavorisées, à travers l’augmentation des budgets de subvention, la poursuite des projets de logements mais aussi la redynamisation des différentes actions devant créer l’emploi et la richesse. Pour sa part, le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouia, avait mis en relief le fait que le texte constitue, en fait, « un pas important dans le processus législatif annuel budgétaire de l’Etat, ce qui permettra le rétablissement des grands équilibres économiques du pays ». Le ministre des Finances a, faut-il le rappeler, déjà présenté ce texte, le 4 décembre dernier, devant la commission des affaires économiques et des finances du Conseil de la Nation.

En effet, lors de la réunion tenue lundi dernier et qui était présidée par M. Abdelkader Bensalem, président de la commission, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, le ministre des Finances a de prime abord évoqué le contexte macroéconomique et financier dans lequel a été élaborée la loi de finances pour 2018 et les plus importants indices d’encadrement adoptés dans ce sens, avant de s’exprimer sur la politique budgétaire à suivre à moyen terme pour la période 2018-2020. Poursuivant ses propos, le ministre a cité les mesures législatives proposées et qui tendent à réaliser plusieurs objectifs à caractère économique, financier et social. M. Raouia a, par ailleurs, donné de plus amples explications lors de sa réponse aux préoccupations et observations formulées par les membres de la commission concernant plusieurs aspects.

Soraya Guemmouri