le ministre des ressources en eau Ã  Biskra : 600.000 hectares seront irriguÃ©s dans le Sud

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé, hier à Biskra, que l’Algérie œuvre à assurer l’irrigation de 600.000 hectares de terres agricoles dans les wilayas du sud du pays.

Présidant au centre de recherches scientifiques et techniques en zones arides l’ouverture d’une journée technique sur les forages profonds, le ministre a assuré que la concrétisation de cet objectif s’effectue à travers le réaménagement des surfaces actuellement exploitées et l’engagement d’opérations pour leur restructuration outre la modernisation des systèmes d’irrigation et la création de nouveaux périmètres irrigués. M. Necib a indiqué que son département aspire à «des résultats positifs et palpables» en matière de recours aux systèmes d’irrigation économes en eau, relevant que 67 % des terres agricoles sont toujours irriguées par le recours aux procédés traditionnels.

Il a également insisté sur l’importance d’une optimisation des ressources existantes via l’organisation des agriculteurs au sein de structures collectives. Le ministre a estimé que l’Algérie pouvait exploiter annuellement et d’une manière durable 6 milliards de m3 du système hydrologique du Sahara oriental, en plus de 250 millions de m3 des structures hydrologiques de l’extrême Sud du pays. Il a été décidé, a-t-il ajouté, d’exploiter ces volumes «considérables» d’eau pour couvrir, dans une première phase, les besoins locaux en eau et transférer une partie vers les Hauts-Plateaux. Le conseil interministériel a décidé également de poursuivre le soutien des opérations de fonçage de puits profonds destinés à l’irrigation agricole collective dans les wilayas d’El Oued, Biskra et Ouargla, a encore indiqué le ministre.

«La wilaya de Biskra, qui compte une surface agricole utile de plus de 185.000 hectares et en tant qu’important pôle agricole, a bénéficié d’un programme d’appui spécial prévoyant la réalisation de 32 forages dans le complexe continental», a affirmé le ministre qui a noté que la superficie des terres irriguées dans les trois wilayas de Biskra, Ouargla et El Oued est passée de 180.000 hectares en 2000 à 360.000 hectares actuellement, soit un rythme annuel d’accroissement de 10.000 hectares.

Installation du comité pour l’exécution du programme de développement



Le ministre a installé le comité interministériel permanent de coordination pour l’exécution du programme impliquant les secteurs des ressources en eau, de l’agriculture et de l’énergie en vue de développer les surfaces agricoles dans le Sud du pays.

Cette installation a été effectuée en marge des travaux d’une journée technique sur les forages. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la volonté de l’Etat de développer les surfaces agricoles dans le Sud du pays, qui constitue un axe prioritaire dans le plan d’action du gouvernement, en application du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a ajouté la même source. Présidé par le secteur des Ressources en eau, ce comité aura pour missions de veiller à l’exécution des décisions prises par le conseil interministériel du 30 octobre 2017, d’identifier les superficies agricoles à créer, de veiller à l’exécution des programmes d’amenée de l’énergie électrique vers les infrastructures hydrauliques à réaliser, d’évaluer la contribution des eaux albiennes pour les différents usages, de veiller à organiser l’exploitation collective des forages albiens et de proposer toutes mesures permettant une utilisation rationnelle de la ressource, selon les explications données à l’occasion. Plusieurs communications thématiques ont été présentées, lors de cette journée, par les responsables des trois secteurs et ont porté essentiellement sur le programme de développement hydro-agricole au niveau des trois wilayas de Biskra, El-Oued et Ouargla, l’usage de la ressource en eau au Sud, la gestion rationnelle du système aquifère du Sahara septentrional pour un développement durable et l’inventaire des études de périmètres de mise en valeur agricole. Au terme de la rencontre, le comité intersectoriel a tenu sa première réunion de travail et a examiné l’état des lieux de l’exploitation actuelle des forages albiens, la situation de l’organisation des agriculteurs et l’alimentation des exploitations agricoles en énergie électrique. Les recommandations issues de cette réunion seront traduites en un plan d’actions.

Le ministre a inspecté, durant sa visite à Biskra, le chantier de réalisation et réhabilitation de la canalisation de 16 km acheminant l’eau de la région El-Houba vers la ville de Sidi Khaled ainsi que la requalification de la station de pompage et la construction d’un château d’eau (1000 m3) et d’un forage. Dans la circonscription administrative d’Ouled Djellal, M. Necib a posé la première pierre d’un forage albien (2.200 mètres de profondeur) destiné à l’irrigation des vieux oasis. Il a également procédé à la mise en service du forage albien (2.340 mètres) dans la commune d’Ourlal destiné également à l’irrigation des vieux oasis de la localité. Dans la région de Hezima près de Loutaya, le ministre a suivi un exposé sur le système d’alimentation en eau potable et d’assainissement du nouveau pôle urbain de Biskra et s’est ensuite enquis de l’opération de désenvasement du barrage de Foum El Khorza dans la daïra de Sidi Okba. Le ministre a clôturé sa visite par l’inspection du projet de la station d’épuration des eaux usées de la ville de Biskra. (APS)