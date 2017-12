Ligue 2 (14e journÃ©e) : Le leader chute Ã  Bordj, le Rapid accÃ¨de au podium

La quatorzième journée du championnat de Ligue-Deux, disputée vendredi, a été totalement en faveur des formations locales. Aucun match nul n'a été enregistré au cours de cette manche, mais la défaite du leader, et l'arrivée sur le podium du RCR. L'AS Ain M'lila, qui caracolait seul en tête depuis pratiquement l'entame du championnat, a vu son élan freiné net, à Bordj Bou Arreridj. Les protégés de Hadja se sont inclinés par le score de (2 à 0), au terme d'une rencontre musclée, face aux poulains de leur gardien légendaire Boughrara. Ziad (22’) a ouvert la marque sur penalty, avant que Gherbi (57’) n'assure la victoire au CABBA. À noter que l'ASAM a terminé la partie à dix, après l'expulsion de Bouchekrit (81’). Cette défaite a permis au dauphin, vainqueur à domicile de la JSM Skikda (1-0), de réduire l'écart à seulement trois longueurs du leader. En effet, Le Mouloudia de Bejaïa, ultra dominateur face aux joueurs du technicien français Gomez, en baisse de forme depuis quelques jours, poursuit son avancée vers l'accession. L'unique réalisation de cette affiche du jour est signée Noubli (8’). La belle opération du jour a été l'œuvre du RCR, auteur d'une remontée spectaculaire depuis l'arrivée du coach Adjali à la tête de la barre technique. Grace à son succès étriqué sur le Raed de Kouba, le Rapid de Relizane s'installe pour la première fois de la saison sur le podium. Les joueurs de l'entraîneur, Medjahed, retombent quant à eux dans leur travers et se retrouvent désormais en position de second relégable. Le seul but de cette partie, assez plaisante, a été inscrit par Meziane à la demi-heure de jeu. Pour l'ASO et la JSMB, autres sérieux prétendants, la journée n'a pas été fructueuse car les deux formations se sont inclinées, respectivement face l'A Boussâada (2-0) et le GC Mascara (2-1). Dans le bas du tableau, le Mouloudia d'El Eulma, vainqueur de Chabab de Batna ( 1-0), quitte la zone de danger. Le CAB poursuit pour sa part sa descente aux enfers. La situation ne s'arrange pas non plus pour la lanterne rouge. Le CRB Ain Fekroun a été battu par le Widad de Tlemcen

(1-0).

R. M