ESS, Il a annoncÃ©, vendredi, Ã  Hammar quâ€™il dÃ©missionnait : Madoui en route pour lâ€™Ã©toile du Sahel

Sauf revirement de situation, l’aventure de Kheireddine Madoui à l’Entente de Sétif prend fin. Ou sur le point de l’être. Car dans le fond, tout dépendra du comment l’entraîneur et son président décideront de se séparer.

Pour l’heure, Hassan Hammar n’approuve pas du tout la décision de son entraîneur, venu lui annoncer, à la fin du match ESS-DRBT (2-0), qu’il souhaitait quitter son poste, à tel point qu’il était parti très remonté. L’impression laissée par Hassan Hammar sur le coup plaide pour une opposition pure et simple au départ de Madoui dont le contrat le liant à l’Entente de Sétif court jusqu’en 2020. Néanmoins, la volonté de l’entraîneur de partir est telle qu’il sera difficile audit dirigeant de le retenir. Qui plus, les joueurs sont au courant des envies d’ailleurs de leur entraîneur, ce qui fait que la motivation risque de faire défaut en cas de collaboration prolongée.

Quant aux raisons qui ont poussé Kheireddine Madoui à demander à partir, elles s’expliquent par ses contacts très avancés avec l’Etoile du Sahel. Chacun y va de son information, mais on sait au jour d’aujourd’hui qu’un accord de principe a été trouvé.

La presse tunisienne a même annoncé, tard vendredi, que Madoui sera présent ce dimanche à Sousse pour finaliser son arrivée après avoir assisté au préalable à un match de championnat de sa probable future équipe.

Il faut dire que cela fait des semaines que l’idée de partir germe dans l’esprit de Madoui. Celui-ci avait même négocié avec Ohod Club (Arabie Saoudite), mais il n’a pas trouvé d’accord sur la composante de son staff. En effet, le technicien, pressenti un temps pour intégrer le staff de l’équipe nationale, avait exigé est-ce qu’il ramène son propre staff, mais la direction d’Ohod s’y était opposée. Entre- temps, ce club avait finalisé avec Nabil Neghiz.

Amar Benrabah