CR Belouizdad 0 - NA Hussein Dey 2 : Le Nasria en seconde pÃ©riode

Le NA Hussein Dey a pris le dessus sur le CR Belouizdad, hier au stade du 20-Août, à l’occasion d’une rencontre comptant pour la 14e journée du championnat de Ligue 1. Le Nasria s’est imposé par le score net et sans bavure de 2 à 0.

Le public du stade du 20-Août n’a pratiquement pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, à l’occasion de ce derby algérois, marqué par l’engagement physique et dominé par l’aspect tactique surtout, notamment en première période où l’on a surtout assisté à beaucoup de duels au milieu du terrain. En effet, adoptant des schémas tactiques similaires (4-2-3-1), avec un bloc relativement médian et un pressing sur le porteur du ballon, les deux teams ont surtout joué la prudence.

Deux occasions notables ont été enregistrées durant le premier half. 10’, Salhi, au premier poteau, repousse des deux poings le coup franc d’Allati. Le Chabab a réagi quelques minutes plus tard, par l’intermédiaire d’Aïchi.

Ce dernier sollicite Hamia à la limite de la surface, avant de tenter le tir croisé au second poteau. Sa balle est passée tout près du cadre de Merbah.

En seconde mi-temps, la situation s’est débloquée, avec l’ouverture du score rapide du Nasria. Affichant plus de détermination, les coéquipiers d’El-Orfi ont tout de suite pris le taureau par les cornes, face à un adversaire visiblement dans un jour sans. 53’, Brahimi parvient à tromper la vigilance de Salhi, en reprenant de la tête le coup franc d’Addadi. On s’attendait alors à une réaction des poulains de Todorov, mais il n’en fut rien.

À l’exception du ratage monumental de Lakroum dans la surface (61’), le Chabab, manquant d’inspiration et d’une bonne stratégie offensive, est resté observateur pratiquement.

Pour éviter toute surprise, le NAHD n’a pas lâché prise. 62’, Addadi, d’un tir croisé, oblige le keeper à la parade pour dévier le cuir en corner. 66’, le heading de Gacemi passe à peine sur la transversale. 68’, Khacef, qui venait de fait son entrée en jeu, double la mise et scelle ainsi le sort de la rencontre. Un coaching gagnant à mettre à l’actif de Dziri. Une belle victoire pour les Sang et Or qui reviennent dans la première partie du tableau (8e position).

Rédha Maouche