9e congrÃ¨s de la jeunesse sahraouie : Acquis diplomatiques

De notre envoyé spécial au camp des réfugiés sahraouis à Aousserd : Hichem Hamza

Les participants sahraouis et étrangers au 9e congrès de la jeunesse sahraouie, qui se déroule au camp des réfugiés sahraouis à Aousserd, ont mis en lumière les avancées de la cause sahraouie à l'échelle internationale et la mobilisation de la jeunesse.

A cette occasion, le président de la délégation de la commission algérienne de solidarité avec le peuple sahraoui, Boudjemaâ Souileh, a réitéré, lors de son intervention, le soutien indéfectible vis-à-vis du peuple sahraoui, rappelant les principes de l'Etat algérien émanant de la Proclamation du 1er Novembre 1954.

Le président de la délégation a souligné «la coordination des efforts entre les deux Etats (algérien et sahraoui - NDLR) afin de préserver la stabilité et la sécurité dans la région, notamment du fait qu'une évolution remarquable a été enregistrée lors de ces dernières années, entre autres, dans la lutte contre le crime organisé, la contrebande et le trafic de drogue».

En ce qui concerne la participation de la RASD au 5e sommet de l'UA et l'UE organisé à Abidjan, le responsable de la commission a estimé que cette présence renforce les relations des Sahraouis avec les autres pays participants. De son côté, la wali d'Aousserd, Meriem Salek H'mada, a mis en exergue les efforts du gouvernement à l'intérieur et à l'extérieur du pays, malgré les moyens modestes de l'Etat. En marge du congrès, une conférence internationale de solidarité avec les jeunes Sahraouis a été organisée en présence d'un nombre important d’hommes politiques, de défenseurs des droits de l'homme et de représentants d’associations. Carlos Vilches Plaza, sociologue et universitaire espagnol et auteur du livre intitulé Les jeunes Sahraouis aux camps des réfugies en purgatoire entre la vie et l'enfer, est aussi intervenu. Il a abordé la situation des jeunes Sahraouis à l'intérieur et à l'extérieur du pays, tout en focalisant sur les causes les poussant à l'émigration. Le conférencier a tracé un tableau noir sur la situation dans les camps des réfugiés : un taux élevé de chômage et une insuffisance des infrastructures sanitaires.

En ce qui concerne l'utilisation des moyens de communication, le même intervenant, qui est aussi chercheur à l'université Navarra de Madrid, a souligné que les Sahraouis utilisent internet et les réseaux sociaux. Le conférencier a ajouté que 50% de la jeunesse sahraouie s'intéressent aux questions politiques de leur pays. Aussi, le gouvernement sahraoui est appelé à impliquer cette frange importante de la société dans les organisations internationales, alors qu’elle est incorporée dans les rangs de l'armée de libération. L'objectif étant d'œuvrer à libérer le pays.

Spoliation des ressources naturelles



Le président de l'Association des parents détenus et des disparus sahraouis, Abdeslam Omar, a, de son côté, précisé que les verdicts émis par le royaume chérifien ne correspondent pas au droit international.

Il a aussi appelé à organiser une conférence internationale sur l'exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental.

Pour sa part, le militant des droits de l'homme et ancien détenu, Hassen Alia, a dénoncé les agissements contre les Sahraouis avec la complicité des Etats qui prétendent défendre ces mêmes principes, rappelant que des Sahraouies ont perdu leur vie dans les prisons marocaines.

Brahim Ghali met en garde la France contre toute approche unilatérale

Le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a mis en garde vendredi la France contre «toute approche unilatérale» qui ne tienne pas compte des réalités concernant le conflit au Sahara occidental, précisant que ceci «ne servira pas la paix et la coopération en Afrique du Nord et dans le Sud méditerranéen».

M. Ghali a appelé, dans une allocution prononcée au camp d'Aousserd à l'ouverture des travaux du 9e congrès de l'Union de la jeunesse de Saguia El Hamra et Rio de Oro (UJSARIO), la France «à respecter la charte et les résolutions des Nations Unies (ONU) et de l'Union africaine (UA), rappelant que l'ONU avait clairement défini la voie de règlement du conflit au Sahara occidental». Cette voie, poursuit M. Ghali, est «fondée sur le principe du respect du droit à l'autodétermination et la décolonisation, soulignant que les parties au conflit sont le Royaume marocain et le Front Polisario, qui est le seul représentant légitime du peuple sahraoui».

Il a, en outre, ajouté que la tenue de ce congrès vient en couronnement d'un long parcours réalisé par cette organisation de jeunes Sahraouis en matière de militantisme et d'édification, dans le cadre de la lutte du peuple sahraoui sous la direction du Front Polisario. Le président sahraoui a ajouté que cette jeunesse « était à l'avant-garde» de la lutte du peuple sahraoui, en adhérant à la lutte armée pour former le pilier et la force de frappe de l'armée sahraouie. M. Ghali a, par ailleurs, salué les efforts de l'armée sahraouie qui fait face «aux défis sécuritaires, tels que le crime organisé et le terrorisme, appuyés par le Maroc, qui est le plus grand producteur et exportateur de cannabis dans le monde». Il a également relevé que l'UA, qui a accueilli le Sahara occidental en tant que membre fondateur à part entière, a exprimé sa position de principe par rapport à ce conflit, exhortant les Nations Unies à «agir, de toute urgence, en vue de libérer tous les détenus, y compris ceux de «Gdeim Izik», et de lever le blocus imposé aux parties occupées du Sahara occidental». Concernant la participation de l'Etat sahraoui au Sommet d'Abidjan, le SG du Front Polisario a indiqué que « cette participation se veut un message fort au Maroc afin que ce dernier mette un terme à la politique d'intransigeance et d'obstruction, et qu'il penche en faveur de la coexistence pacifique avec son voisin la République arabe sahraouie démocratique (RASD), tout en respectant la souveraineté, l'intégrité et les frontières internationales de l'Etat sahraoui». Cette participation a été une occasion pour attirer l'attention de l'Union européenne (UE) pour une mobilisation, en vue d'imposer une solution démocratique urgente au conflit au Sahara occidental et pour affirmer l'interdiction de l'exploitation des richesses sahraouies sans la consultation du peuple sahraoui. A cet égard, les arrêts de la Cour européenne de justice (CJUE) soulignent que le Maroc et le Sahara occidental sont deux pays distincts, a-t-il ajouté. A cette occasion, le président sahraoui a exprimé la détermination du peuple sahraoui à clore ce dossier sur des bases claires et fondées sur le respect mutuel, le bon voisinage et la coopération, au service de la paix, de la stabilité, du développement et de la complémentarité entre les deux peuples et frères voisins que sont les peuples marocain et sahraoui. M. Brahim Ghali a en outre salué la position de l'Algerie qui «n'a cessé d'affirmer sa solidarité inconditionnelle avec la cause sahraouie sur tous les plans», précisant que l'Algérie est un pays aux positions «de principes immuables». En cette même occasion, le président sahraoui a rendu hommage à l'Afrique qui a concrétisé une position unifiée, à travers son organisation régionale, saluant la présence d'importantes délégations venues de foyers de lutte et de liberté, unies par une lutte commune contre les formes de colonialisme et de discrimination raciale, et liées par les liens du présent, de l'avenir et du destin commun. M. Ghali a également salué les délégations venues d'Europe, d'Amérique latine et des Etats-Unis d'Amérique, se félicitant particulièrement de la présence de la délégation cubaine et de la présence remarquée de la jeunesse sahraouie venue de toutes parts, y compris des territoires sahraouis occupés et du Sud du Maroc. (APS)