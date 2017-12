Le FLN honore les Ã©lus de lâ€™APC dâ€™Alger-centre : respect des engagements envers le citoyen

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), M. Djamel Ould Abbès, a annoncé hier la tenue du comité central du parti, le 19 mars prochain. S’exprimant au cours de la cérémonie de réception des élus de l’APC d’Alger-Centre, qui ont rejoint récemment le parti, à leur tête le dynamique Abdelkader Bettache, M. Ould Abbès a précisé que le choix de cette date «est fortement symbolique», puisqu’elle coïncide avec la célébration de la Journée de la victoire.

À cette occasion, le secrétaire général du FLN, apparemment très satisfait de la tournure des événements qui ont évolué à la faveur de son parti, a annoncé que près de 70 Assemblées populaires communales ont rejoint le parti à l'issue des élections locales. De ce fait, selon lui, le nombre des assemblées dirigées par sa formation s'élève à quelque 700 communes, selon les premières statistiques.

Parmi ces APC nouvellement inscrites sous la bannière du doyen des partis, le SG du FLN cite l’APC de Hassi Messaoud et celle d’Alger Centre, toutes deux connues pour être parmi les communes les plus riches d’Algérie. A ce nombre appréciable de nouveaux arrivants s'ajoutent 33 Assemblées populaires de wilaya (APW).

Qualifiant ces résultats d' «honorables», M. Ould Abbès a estimé que la base populaire du parti du FLN connaîtra un «accroissement notable», notamment avec l'adhésion de la commune d'Alger Centre, l'une des plus importantes communes au niveau national. Pour sa part, le président de l'APC d'Alger Centre, Abdelhakim Bettache, candidat sur une liste indépendante pour les dernières locales, a exprimé sa «satisfaction» quant à son adhésion au parti du FLN qu'il a qualifié de parti «rassembleur». Evoquant les faits d’actualité, notamment la question sensible de la cause palestinienne et la décision du président américain de reconnaissance d'Al Qods comme capitale d'Israël, M. Ould Abbès a dénoncé cette «grave» décision et a appelé à la mobilisation de toutes les énergies, saluant par la même occasion la position de notre ministère des Affaires étrangères à ce propos.

A cet effet, M. Ould Abbès a condamné la décision prise par Donald Trump de reconnaître Al-Qods capitale d’Israël, la qualifiant d’

« acte terroriste mondial contre les Musulmans». « Cette décision n’est pas spontanée», a ajouté M. Ould Abbès, précisant qu’ « elle a été planifiée depuis la fin du siècle dernier, à travers le protocole de Sion».

Pour ce qui est des déclarations du président français, Emmanuel Macron, au sujet du dossier de la mémoire, lors de sa récente visite en Algérie, le SG du parti du FLN a qualifié ces déclarations de «louables», soulignant l'attachement du parti du FLN à sa position qui rejette le retour des «harkis» en Algérie. «Personne ne nous dicte ce qu'on doit faire», a-t-il soutenu à ce sujet. Le président français avait annoncé lors de sa dernière visite en Algérie la décision de remettre les crânes des chouhada algériens qui se trouvent actuellement au Musée de l'Homme à Paris, au sujet de laquelle un texte de loi sera promulgué. Il a exprimé à ce propos sa volonté d'avancer dans un travail de mémoire commun.

Pour revenir à la cérémonie qui s’est déroulée au siège du FLN à Hydra, étaient présents 17 élus à l’APC d’Alger Centre, dont 16 élus de la liste indépendante présidée par Abdelhakim Bettache et une élue du parti RND, qui ont rejoint les rangs du FLN. Abdelhakim Bettache a tenu à rassurer la population de sa commune qu’il n’avait aucune autre ambition que de présider l’APC et qu’il tenait à achever son programme pour la commune.

Salima Ettouahria