SÃ©tif : Le RND remporte lâ€™APW

C’est dans un climat empreint de sérénité ainsi qu’une organisation sans failles des services de la direction de la réglementation et de l’administration générale (DRAG), en présence du wali, des autorités civiles et militaires et des représentants de la société civile ainsi que des 55 nouveaux élus des 3 partis, soit, le FLN (27 sièges), le RND (19 sièges) et HMS (9 sièges) qui siégeront dans cette nouvelle assemblée, que se sont déroulées les élections comptant pour la présidence de cette institution élue qui reviendra finalement au RND, au terme du second tour.

Le premier tour, marqué, conformément à la réglementation par le seul candidat Guezout Touffik du parti FLN qui ne recueillera que les 27 voix de ses élus face aux 28 du RND et de HMS, ouvrira ainsi la voie à l’entrée en lice de Hamidèche Nordine, candidat du RND qui l’emportera par 29 voix contre 24 pour le FLN et 2 bulletins nuls et présidera ainsi aux destinées de cette assemblée de wilaya, que le RND vient de reconquérir après 15 ans.

A la suite de quoi, le nouveau président de l’APW prendra la parole pour remercier tous ceux qui l’ont investi de leur confiance dans cette mission à la fois noble et ardue. Comme il mettra à profit cette cérémonie pour dire au wali sa volonté et celle de l’institution qu’il préside à travailler main dans la main avec l’administration, dans le sens de la consolidation de la dynamique de développement de cette wilaya et de rester constamment à l’écoute du citoyen. Pour sa part, le wali, qui félicitera le nouveau président et l’ensemble des membres de cette assemblée, ne manquera pas de rendre hommage à l’APW sortante pour l’œuvre positive déployée sur le terrain et l’esprit responsable, tout de fraternité et de complémentarité, qui a prévalu. Il réitérera l’espoir de voir cette grande wilaya se maintenir en pole position et répondre ainsi aux aspirations du citoyen. Il n’y a ni vainqueur ni vaincu, dira-t-il, appelant toutes les composantes de cette assemblée à œuvrer ensemble au développement de la wilaya, déclarant par la même son entière disponibilité et celle de l’administration à promouvoir la complémentarité et la symbiose.

Le wali se rendra ensuite, et ce, durant 3 jours, dans de nombreuses communes de la wilaya où il présidera les cérémonies d’installation des présidents des 60 APC de la wilaya.

F. Zoghbi