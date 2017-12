Installation des APC de Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Accompagner les investisseurs

L’opération a déjà touché les APC de Theniet Ennassr, El Anasser, Tefreg, Zemmoura, Khelil, Ras El Oued, Ain Taghrout, Ouled Braham et Bordj Bou Arreridj.

Au cours de la cérémonie d’installation du président de cette dernière, M. Hannachi Mohamed El Kamel, un pharmacien tête de liste FLN, le wali a rappelé les missions de service public de l’APC. Ce qui ne l’empêche pas, a-t-il relevé, d’engager une action importante de modernisation de l’administration pour arriver à une APC électronique.

Le wali, qui a insisté également sur la nécessité de valoriser le patrimoine de la commune par sa location au prix réel du marché, la gestion efficiente et rigoureuse du budget et l’exploitation de la fiscalité locale, a demandé aux élus de la commune de rechercher de nouvelles sources de financement pour cette dernière.

Il a souligné dans ce cadre l’urgence de l’encouragement des investisseurs à venir s’installer sur le territoire de la commune.

«Vous devez les accompagner pour leur permettre de créer les richesses et les emplois dont la collectivité a besoin», a-t-il noté.

Il n’a pas manqué de mettre en valeur également l’obligation pour ces élus d’associer les citoyens pour leur permettre de s’impliquer dans le développement de la commune. « C’est cela la démocratie participative que nous voulons», a-t-il dit. En conclusion, il a souligné que Bordj Bou Arreridj dispose de tous les atouts nécessaires pour relever les défis qui se posent à elle.

C’est justement la question que se posent beaucoup d’habitants, qui ne comprennent pas comment une commune qui dispose de deux zones industrielles, une zone d’activités et des milliers de commerces patauge dans des problèmes d’aménagement qui ont défiguré son image et altéré sa qualité de vie.

Du pain sur la planche donc pour les nouveaux membres de l’APC qui doivent répondre aux attentes de plus de 100.000 habitants.

Pour cette dernière, il faut rappeler que la chambre administrative a rendu un verdict à propos des recours dans lequel elle enlève 5 sièges au RND, 3 au FLN et 3 autres au front El Mostaqbal.

Ce qui permet à trois autres formations d’entrer dans l’assemblée, la liste indépendante El Wihda avec 6 sièges et le parti El Karama avec 5 sièges.

F. D.