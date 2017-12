Sidi Bel-AbbÃ¨s : Lâ€™APW revient au RND

L’absence d’une majorité absolue d’un quelconque parti a amené l’administration locale à recourir, conformément à la réglementation en vigueur, à une élection interne pour la désignation du président de l’APW. Et c’est au RND, en la personne de leur candidat Kheddar Othmane qu’est revenu l’honneur de présider aux destinées de cet organe. Plus efficace dans ses démarches et disciplinée dans ses actions, la formation d’Ahmed Ouyahia a su saisir l’opportunité des divergences relevées dans les rangs du FLN pour arracher la présidence par seulement deux voix supplémentaires (20 contre 18) et avoir la main sur cette institution considérée comme étant un mini-parlement. Du pain sur la planche toutefois pour cette assemblée, qui doit se débarrasser de l’esprit partisan pour rassembler autour de l’intérêt de cette région en mutation et répondre aux attentes multiples également. C’est a priori ce qu’il ressort des premières impressions livrées par le nouveau président, qui compte s’investir pleinement dans ses nouvelles missions et être à l’écoute de tous les élus, pour capitaliser le rôle de cette instance appelée à promouvoir les atouts de la wilaya et participer à la dynamisation de l’investissement productif.

A. B.