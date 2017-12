BÃ©jaia : Installation des nouveaux Ã©lus

Le wali, Mohamed Hattab, a procédé à l’installation de l’APW composée de 43 membres élus. Le dernier résultat du scrutin a donné le parti du FFS favori avec 21 sièges, suivi du RCD avec 10 sièges, le FLN avec 7 sièges et la liste indépendante avec 5 sièges. Le groupe du FFS a proposé l’élu Hadadou Mehenni pour la présidence de l’Assemblée, avec l’appui des élus FLN. Un vote secret a eu lieu où le candidat a récolté 37 oui et 6 bulletins nuls et présidera l’Assemblée de wilaya. Dans une brève intervention, le nouveau président de l’APW remercia toute l’assistance pour la confiance placée en lui et s’engagea à conjuguer tous les efforts pour l’intérêt de la wilaya en relançant tous les projets et redonner à Bejaia sa véritable place. Le wali souligna que l’opération de désignation du président de l’APW s’est déroulée dans de bonnes conditions et attend de la nouvelle assemblée une meilleure collaboration avec l’administration, pour répondre aux doléances des citoyens. Par ailleurs, il a procédé à l’installation du nouveau président de l’APC de Bejaia, Merzougui Hocine dit Aziz, élu du FFS, dont le parti a récolté 11 sièges. La commune doit relancer sa mission basique pour répondre aux exigences des citoyens à travers l’hygiène, l’électrification et le logement. Le nouveau président de l’APC s’est engagé solennellement à travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des élus, avec comme priorité, la lutte contre l’insalubrité, la modernisation de la ville et la volonté de changer le mode de gouvernance. Comme il a mis l’accent sur le volet solidarité pour venir en aide aux personnes démunies. Il va sans dire que les nouveaux élus doivent impérativement collaborer dans les prises de décisions allant dans l’intérêt des citoyens, tout en mettant de côté le volet partisan et éviter les blocages des délibérations, comme les précédents mandants, qui ont terni l’image de la wilaya.

Mustapha Laouer