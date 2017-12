AccÃ¨s aux marchÃ©s africains : tributaire du dÃ©veloppement de la logistique

«Il est temps pour nous d’aller vers un plan national de la logistique pour accompagner, au mieux, cet élan de développement économique, afin de prendre en charge toutes les problématiques liées à ce domaine, ce qui facilitera l’accès des opérateurs algériens vers les marchés de la région, notamment les marchés africains.» C’est le plaidoyer des deux ministres, respectivement celui des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, qui a ouvert avec le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, les travaux de la deuxième édition du Symposium international sur la translogistique, le transit et l’entreposage des marchandises (Sittem), organisé, hier, au Centre international des conférences (CIC) à Alger, sur le thème «L’exportation vers le marché africain».

Les deux ministres sont revenus sur les engagements du gouvernement en vue «d’améliorer» la chaîne logistique en Algérie, en invitant, toutefois les acteurs économiques (entreprises algériennes, les bureaux d’études et les laboratoires…) à porter un plus grand intérêt sur ce qui se passe dans les pays africains et essayer de marquer de leur présence ce marché. Ils ont souligné que «le tissu infrastructurel existant, notamment la route transsaharienne avec ses différentes branches et l’ouverture d’un poste frontalier entre l’Algérie et la Mauritanie, constituent des points d’accès des entreprises algériennes vers l’Afrique.»

M. Zalène a indiqué que des directives ont été données, pour la mobilisations de toutes les capacités pour assurer une meilleure efficience des services rendus aux utilisateurs des installations et aux opérateurs économiques, que ce soit au niveau des ports ou aéroports surtout en cette conjoncture économique difficile que traverse le pays.

Par ailleurs, ils ont également relevés les faiblesses de la chaîne logistique en Algérie et des moyens d’y remédier en vue notamment d’assurer un meilleur accès des exportations algériennes aux marchés africains. Sur ce fait, M. Benmeradi a reconnu l’existence de certains dysfonctionnement en matière de logistique. Selon lui, ces défaillances, qui pèsent sur la compétitivité du commerce algérien, sont, au niveau interne, caractérisés par «un réseau ferroviaire insuffisamment étoffé et pas toujours connecté aux principaux centres d’activités de production et de conditionnement et aux ports et aéroports».

Au niveau externe, le ministre a reconnu l’existence d’une insuffisance au niveau de l’armement national, ayant permis aux armateurs étrangers d’imposer des tarifs prohibitifs pour la destination Algérie, la plus chère de la région Mena, estime le ministre, alors que «la quasi totalité de notre commerce extérieur s’effectue par voie maritime», dira-t-il.

Il a souligné que la défaillance aussi réside en la chaîne logistique qui est également marquée par une faiblesse des infrastructures portuaires, un coût de fret plus élevé pour le chargeur algérien aggravé par des surestaries induites par des raids jusqu’à 7 jours, en plus des lenteurs administratives et douanières, une flotte de cargos qui reste encore très faible avec une absence flagrante, a résumé M. Benmeradi. Mais, et en dépit de la crise financière, les pouvoirs publics ont initié un plan d’aménagement du territoire à l’horizon 2030 qui contient un certain nombre de mesures destinées à étoffer et à moderniser les infrastructures existantes à travers l’amélioration de la logistique en vue de réduire les coûts et d’améliorer les délais de livraison, a-t-il souligné. «Il est temps pour nous de nous préparer sérieusement sur le plan logistique afin d’accompagner l’élan du développement économique du pays, à travers un synchronisation des intervenants dans la chaîne logistique nationale qui permet désormais un traitement électronique des formalités administratives avec une introduction au Sigad et à travers la mise en place du guichet unique portuaire et aéroportuaire, a insisté le ministre. Il est également question de mettre en place une plateforme logistique régionale dotées de chaînes de froid pouvant être dédiées spécifiquement aux exportations.

De son côté, la présidente du Sittem Mme Hind Benghanem a prôné que le choix de l’Afrique pour cette édition du symposium n’était pas fortuit. Elle a invité les opérateurs algériens à profiter des différentes facilitations à l’exportation dont le soutien au transport ainsi que des réalisations enregistrées en matière d’infrastructures routières et de logistique pour diversifier leurs exportations notamment vers les pays africains.

Kafia Ait Allouache