Travaux publics et transports : 90 milliards de dollars dâ€™investissements

Le volume des ressources financières mobilisées au profit du secteur des travaux publics et des transports s’établit de 1999 à 2017 à plus de 9.000 mds de DA, soit près de 90 milliards de dollars, pour la réalisation des différents programmes de développement initiés par le Président de la République pour assurer la croissance nationale, selon ce qui a été indiqué par le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène, lors de la 2e édition du symposium international sur la translogistique, le transit et l’entreposage des marchandises, précisant que «ces programmes ont permis au secteur de disposer de ressources financières conséquentes pour réhabiliter, moderniser et développer nos routes, autoroutes, voies ferrées, ports et aéroports, métro, tramways et autres transport par câble». Dans ce cadre il a cité à titre d’exemple : la réalisation d’une autoroute longue de 1.216 km, dont le dernier tronçon reliant El Tarf aux frontières algéro-tunisiennes a été lancé récemment, la réalisation de sept pénétrantes reliant les principaux ports du pays à l’autoroute Est-Ouest, la création de nouvelles capacités par la réalisation de milliers de kilomètres de routes et de centaines d’ouvrages d’art, l’entretien du patrimoine routier par des actions de modernisation et de sauvegarde de milliers de kilomètres de routes, la poursuite des actions de désenclavement des régions du Sud et des Hauts Plateaux par un renforcement du maillage du réseau routier afin d’améliorer l’accessibilité des wilayas traversées, les travaux de contournement des grandes villes, la réalisation du programme d’infrastructures routier et aéroportuaire de soutien à la sécurisation des frontières terrestres du sud du pays, la réalisation du programme en cours pour un linéaire de 2.300 km de voies ferrées. Il citera également, l’entretien et la modernisation du réseau ferroviaire actuel d’une longueur de 4.000 kilomètres, l’achèvement des projets d’infrastructures aéroportuaires dont les aéroports internationaux d’Alger et Oran, le lancement du futur Port Centre (Cherchell) véritable plaque tournante de commerce et ports de pêche, et la poursuite du programme de transport guidé métro d’Alger, tramways au bénéfice de plusieurs wilayas et transport par câbles pour les wilayas au relief accidenté.

K. A. A.