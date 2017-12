Port-Centre de cherchell : Lancement des travaux en 2018

Les travaux de réalisation du méga projet du Port Centre d’El Hamdania (Cherchell, wilaya de Tipasa), confiée à une société mixte de droit algérien composée du Groupe public des services portuaires et de deux compagnies chinoises, que sont CSCEC (China state construction corporation) et CHEC (China harbour engineering company), débuteront en 2018, selon l’annonce du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène.

«L’Avant-projet détaillé (APD) du Port Centre arrive aux dernières retouches. Nous avons fait exprès de prendre notre temps et de ne pas nous précipiter dans le lancement de ce projet stratégique afin d’éviter des surévaluations coûteuses», a déclaré, hier, M. Zalène à la presse en marge de la 2e édition du symposium international sur la translogistique, le transit et l’entreposage des marchandises (Sittem).

Il a par la même occasion mis l’accent sur «la complexité enregistré en termes d’études de ce projet», précisant toutefois que cela est dû à son importance, surtout qu’il sera relié à des zones industrielle et logistique ainsi qu’à une pénétrante et à une voie ferrée. «Nous avons également pris le temps qu’il faut pour parachever la régularisation des assiettes foncières, notamment les questions liées à l’expropriation des terrains et à l’indemnisation des propriétaires», a-t-il fait savoir, ajoutant qu’une fois opérationnel, ce port permettra de réduire considérablement le coût de la logistique, ce qui profitera directement et essentiellement aux opérateurs.

Par la même occasion et sur le même aspect, le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a indiqué, que ce nouveau port de Cherchell aurait pour vocation d’acheminer les marchandises vers l’Afrique.

«Un raccordement de ce port à la Transsaharienne est prévu dans le futur», a-t-il précisé. M. Benmeradi a soutenu que le Port Centre va alléger la pression sur les ports du centre du pays et réduire les coûts logistiques, en rappelant que ces coûts constituent en Algérie environ 35% du coût des produits contre 15% en moyenne dans le monde.

