DÃ©cÃ¨s du gÃ©nÃ©ral Ã  la retraite Mohamed Attailia

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a adressé hier un message de condoléances à la famille du défunt moudjahid Mohamed Attailia dans lequel il a salué le parcours militant du défunt et son dévouement au service de l’Armée nationale populaire (ANP) à travers les différents postes de responsabilités qu’il avait occupé. «C’est avec une grande affliction que j’ai appris le décès de mon ami et mon compagnon d’armes, l’officier supérieur de l’ANP, Mohamed Attailia, après une vie riche en lutte et combat», a indiqué le Président dans son message. «Mohamed a quitté cette patrie qu’il chérissait et pour la libération et l’essor de laquelle il avait consacré sa vie, il est parti pleinement satisfait et reconnaissant envers Dieu d’avoir été de la génération qui a libéré le pays et le peuple du joug d’un colonialisme d’injustice, d’oppression et de destruction, il est parti après avoir été récompensé de gloires et d’honneurs qui resteront à jamais éternels», a-t-il ajouté. «Mohamed Attailia a quitté ses compagnons de l’ANP après des années de service, vouées à la consécration des valeurs du sacrifice et de l’abnégation», a souligné le chef d’Etat, ajoutant que «ce sont là les qualités des hommes de Novembre qui ont tracé les grandes lignes de la libération et de l’édification de la patrie sans jamais dévier de cette voie, constituant ainsi un modèle pour les générations futures en matière de défense des nobles valeurs nationales. «Il nous peine et peine l’Algérie aujourd’hui de perdre l’un de ses vaillants fils et que sa famille et ses proches pleurent un être cher, ravi à leur affection, mais que pouvons nous sinon nous résigner face à la volonté de Dieu, Tout puissant, en étant convaincu qu’il l’entourera de sa sainte miséricorde à la faveur de ce qu’il a accompli envers sa patrie,» a ajouté M. Boutefilka. En vous exprimant mes sincères condoléances, je prie Dieu Tout puissant de l’accueillir en Son vaste paradis et de vous accorder courage et réconfort, en vous réitérant ma compassion en cette douloureuse épreuve», a conclu le Président de la République. (APS)

-------------------////////////////////////

Il avait occupé plusieurs postes au sein de l’ANP :

Le général à la retraite Mohamed Attaïlia décédé hier

Le général à la retraite, Mohamed Attaïlia, est décédé hier à l'hôpital militaire d’Aïn Naâdja (Alger), à l'âge de 86 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris de ses proches. Né le 7 octobre 1931 à Guelma, le défunt avait occupé plusieurs postes au sein de l'Armée nationale populaire (ANP), dont celui de chef de la 4e Région militaire (1969-1979), puis de la 1re Région militaire (1979-1988). Le dernier poste qu'il avait occupé était celui d'inspecteur général au ministère de la Défense nationale, de 1988 à 1990. (APS)