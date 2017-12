Lâ€™ONU dÃ©nonce la dÃ©cision amÃ©ricaine

Le Comité de l’Assemblée générale des Nations unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien a dénoncé, vendredi à New York, la décision du Président Trump de reconnaître El-Qods occupé capitale d’Israël, qualifiant son action de «violation flagrante» des résolutions du Conseil de sécurité. Dans un communiqué diffusé vendredi, le Comité a exprimé «ses graves préoccupations et dénoncé la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaître El-Qods comme capitale d’Israël». «Ces actions unilatérales constituent une violation flagrante des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 476 (1980) et 478 (1980) et, plus récemment, la résolution 2334 (2016)», a-t-il souligné. Le Comité a affirmé que ces décisions ne feront qu’«encourager davantage Israël, puissance occupante, à poursuivre ses actions illégales, y compris son annexion illicite d’El-Qods-Est». Aussi, elle «ne fera qu’accroître les tensions, avec des répercussions profondes et des conséquences inimaginables dans toute la région du Moyen-Orient et dans le monde entier», a relevé le Comité. «La ville d’El-Qods est au cœur de la question de Palestine. Avec une dimension unique sur les plans spirituel, religieux et culturel, elle constitue un patrimoine en tant que ville sacrée pour les adeptes des trois religions monothéistes», a-t-il indiqué. Et d’ajouter : «La communauté internationale, à travers les Nations unies, a condamné toutes les mesures visant à modifier sa composition démographique, son caractère et son statut de territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris El-Qods-Est, et a déclaré qu’elle ne reconnaîtrait pas les modifications apportées aux lignes de 1967 autres que celles convenues par les parties par le biais de négociations.» Le Comité a souligné «la nécessité de déployer de toute urgence des efforts collectifs pour promouvoir la paix et la sécurité, jusqu’à ce que cesse l’occupation israélienne qui a commencé en 1967». Il a appellé à «intensifier tous les engagements internationaux et régionaux à cet égard, y compris ceux liés à la préservation de la solution à deux États fondée sur les lignes d’avant 1967 et avec El-Qods-Est comme capitale de l’État indépendant de Palestine». Le Comité à réaffirmé «son soutien de longue date et sa solidarité avec le peuple palestinien qui cherche à réaliser ses droits inaliénables et ses aspirations nationales légitimes, y compris son droit à l’autodétermination et à la liberté dans un État indépendant de Palestine». Dans une rupture spectaculaire avec la politique américaine au Moyen-Orient, le Président Donald Trump a décidé unilatéralement, mercredi, de reconnaître la ville sainte capitale d’Israël, au mépris des vives réactions de toute la communauté internationale. La décision irresponsable du Président américain inquiète vivement la communauté internationale qui craint une escalade des tensions pouvant déclencher un nouvel embrasement au Moyen-Orient. La Ligue arabe devrait se réunir hier en séance extraordinaire, alors que l’Organisation de la coopération islamique tiendra une réunion, le 13 décembre à Istanbul, pour coordonner la réaction des ses 57 États membres. (APS)