El-Qods occupÃ© : Washington sous le feu des critiques au Conseil de sÃ©curitÃ©

Les membres du Conseil de sécurité, réunis en urgence vendredi, n’ont pas ménagé leurs critiques envers les États-Unis qui viennent de reconnaître El-Qods occupé, capitale d’Israël, réaffirmant le consensus sur le statut de la ville sainte qui ne peut être modifié par décision unilatérale.

«Toute décision unilatérale qui chercherait à changer le caractère et le statut d’El-Qods pourrait sérieusement saper les efforts de paix et avoir des répercussions graves sur la région», a déclaré le coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov. «La position de l’ONU est claire : El-Qods fait partie des questions du statut final pour lesquelles une solution globale, juste et durable doit être trouvée à travers des négociations», a-t-il affirmé. De son côté, l’ambassadeur palestinien auprès de l’ONU, Riyad Mansour, a indiqué que sa délégation s’était rendue au Conseil de sécurité dans un contexte d’urgence et d’inquiétude. «Nous exhortons le Conseil à agir rapidement pour qu’il assume ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations unies, à la lumière des violations et des provocations vis-à-vis du statut juridique, politique et historique d’El-Qods et des droits et des aspirations légitimes du peuple palestinien», a-t-il souligné. Riyad Mansour a affirmé que la décision des États-Unis de récompenser l’impunité des Israéliens cette semaine remet en cause, voire disqualifie son leadership en faveur de la paix dans la région. Pour lui, le consensus est clair : «le statut d’El-Qods ne peut être unilatéralement modifié ou déterminé par un quelconque État», et «la décision des États-Unis doit être reconsidérée et annulée». «La signification d’El-Qods pour le peuple palestinien, musulmans et chrétiens, et pour tous les Arabes et musulmans du monde entier ne saurait être sous-estimée», a rappelé l’ambassadeur palestinien. Le représentant de la Suède, Olof Skoog, a rejeté l'action des États-Unis, rappelant qu’en 1980, lorsque Israël avait tenté de proclamer El-Qods comme sa capitale, le Conseil de sécurité avait affirmé, dans sa résolution 478, que cette tentative était contraire au droit international. La résolution avait également appelé tous les États à retirer leurs missions diplomatiques de cette ville, une décision suivie d’effet, a-t-il ajouté. «Toute tentative de changer le caractère et le statut de cette ville est nulle et non avenue», a souligné Skoog. L’ambassadeur du Royaume-Uni, Matthew Rycroft, a déclaré que son pays était en désaccord avec la décision de l'administration américaine, se disant préoccupé par l’évolution de la situation sur le terrain, et dénonçant en particulier l’expansion des colonies de peuplement en Cisjordanie. «Nous ferons de notre mieux pour appuyer la vision d’une paix pérenne», a indiqué Rycroft, en insistant pour que le processus de paix se déroule dans une «atmosphère calme». François Delattre, le représentant de la France, a relevé que son pays regrettait cette action qui ne modifie en rien les paramètres du règlement du conflit au Moyen-Orient qui sont fixés par le droit international. Delattre a ensuite rappelé les principes des résolutions 476 (1980) et 478 (1980) du Conseil de sécurité, à savoir que toute mesure visant à altérer le statut d’El-Qods, ainsi que les caractéristiques géographiques, démographiques et historiques de la ville, est considérée comme nulle et sans effet, et doit être abandonnée. «Il revient désormais aux États-Unis de préciser la compatibilité de l’annonce faite le 6 décembre par le Président américain avec ce socle juridique commun, sur lequel sont bâtis tous les efforts de paix», a-t-il déclaré. Sebastiano Cardi, le représentant de l’Italie, a souligné que la position de son pays sur El-Qods n’avait pas changé depuis l’annonce des États-Unis. «Nous pensons que le statut final de la ville doit être réglé au moyen des négociations», a-t-il soutenu. Intervenant à cette réunion, la délégation de la Chine s’est dit profondément préoccupée par cette décision qui est de nature à porter atteinte au processus de paix au Moyen-Orient. Son représentant, Wu Haitao, a souligné que la Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, s’efforcerait de contribuer à la recherche d’un règlement politique juste, durable et complet à ce conflit. L’ambassadeur de la Russie, Vassili Nebenzya, a relevé que les conséquences de cette décision sont déjà perceptibles et risquent de compliquer davantage la situation au Moyen-Orient. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité et membre du Quatuor pour le Moyen-Orient, la Russie, a assuré son représentant, continuera de promouvoir la réalisation de la solution à deux États. «Nous attendons maintenant la proposition de longue date annoncée par les États-Unis pour faire avancer le processus de paix», a--t-il ajouté. Vassili Nebenzya a indiqué que son gouvernement avait demandé à l’administration américaine d’expliquer les conséquences de sa décision et ce qu’elle compte faire pour répondre aux préoccupations des États arabes. (APS)

L’ONU dénonce la décision américaine

Le Comité de l’Assemblée générale des Nations unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien a dénoncé, vendredi à New York, la décision du Président Trump de reconnaître El-Qods occupé capitale d’Israël, qualifiant son action de «violation flagrante» des résolutions du Conseil de sécurité. Dans un communiqué diffusé vendredi, le Comité a exprimé «ses graves préoccupations et dénoncé la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaître El-Qods comme capitale d’Israël». «Ces actions unilatérales constituent une violation flagrante des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 476 (1980) et 478 (1980) et, plus récemment, la résolution 2334 (2016)», a-t-il souligné. Le Comité a affirmé que ces décisions ne feront qu’«encourager davantage Israël, puissance occupante, à poursuivre ses actions illégales, y compris son annexion illicite d’El-Qods-Est». Aussi, elle «ne fera qu’accroître les tensions, avec des répercussions profondes et des conséquences inimaginables dans toute la région du Moyen-Orient et dans le monde entier», a relevé le Comité. «La ville d’El-Qods est au cœur de la question de Palestine. Avec une dimension unique sur les plans spirituel, religieux et culturel, elle constitue un patrimoine en tant que ville sacrée pour les adeptes des trois religions monothéistes», a-t-il indiqué. Et d’ajouter : «La communauté internationale, à travers les Nations unies, a condamné toutes les mesures visant à modifier sa composition démographique, son caractère et son statut de territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris El-Qods-Est, et a déclaré qu’elle ne reconnaîtrait pas les modifications apportées aux lignes de 1967 autres que celles convenues par les parties par le biais de négociations.» Le Comité a souligné «la nécessité de déployer de toute urgence des efforts collectifs pour promouvoir la paix et la sécurité, jusqu’à ce que cesse l’occupation israélienne qui a commencé en 1967». Il a appellé à «intensifier tous les engagements internationaux et régionaux à cet égard, y compris ceux liés à la préservation de la solution à deux États fondée sur les lignes d’avant 1967 et avec El-Qods-Est comme capitale de l’État indépendant de Palestine». Le Comité à réaffirmé «son soutien de longue date et sa solidarité avec le peuple palestinien qui cherche à réaliser ses droits inaliénables et ses aspirations nationales légitimes, y compris son droit à l’autodétermination et à la liberté dans un État indépendant de Palestine». (APS)