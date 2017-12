Regard : La Â« malÃ©diction Â» des chauffages

Des victimes, à la pelle, marquent tous nos hivers. Ce n’est malheureusement pas une plaisanterie de mauvais goût. Ça saute aux yeux et de manière qui ne laisse plus de doute. Le froid, comme de coutume, hargneux et inexpiable, ne rate jamais une occasion pour ouvrir la porte, à notre ennemi juré ; ce tueur silencieux qui revient, chaque fois pour accomplir sa sale «besogne», avec notre consentement, bien entendu. Sans foi, ni loi, sans regret et sans hésitation, il est là, pour ne jamais manquer son objectif. Excès de confiance mal placée, négligence ou encore mauvais choix de nos chauffages, peu importe tout cela. Ce qui compte ce sont certainement tous ces décès qu’on ne cesse de cumuler, sans tirer des leçons de nos expériences précédentes ou plutôt, notre témérité et notre manque d’insouciance. A force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. C’est un proverbe qui résume bien notre négativisme vis-à-vis d’une question aussi vitale comme la prévention. En effet, prendre ses devants pour éviter le pire, ne fait pas partie de nos mœurs quotidiennes. Beaucoup d’entre-nous, n’ont pas cette culture de faire appel à un chauffagiste, pour une révision de leurs équipements avant de procéder à leur mise en marche. Pourtant, un tel geste ne peut qu’être salvateur pour nous tous. Car une petite défaillance peut nous coûter cher. Agir au moment opportun afin de minimiser les dégâts, ou encore barrer la route à une éventuelle catastrophe ; voilà un sujet qui ne semble pas beaucoup accrocher les familles qui se résignent à s’en mordre les doigts, une fois que le mal est fait. Pourtant, les services de la protection, ne cessent de tirer la sonnette d’alarme sur ce fléau, à travers des campagnes de sensibilisation et des journées d’information pour que la saison du froid ne se transforme pas en cauchemar. Aujourd’hui, le nombre de personnes asphyxiées par le monoxyde de carbone, renvoie chaque hiver à l’importance de revoir nos comportements et nos habitudes qui sont nos véritables ennemis, dont il faut se méfier absolument.

Samia D.