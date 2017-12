Bechar : Sonelgaz, une sociÃ©tÃ© citoyenne

Dans un souci majeur de sensibilisation, de sécurité et d’économie, la Société de distribution de l’Electricité et du Gaz (Sonelgaz), région Ouest, ouvre ses portes à sa clientèle, en vue de lui prodiguer tous les conseils sur l’utilisation de l’énergie. Cette manifestation programmée du 4 au 6 décembre à Béchar, le 12 décembre à Béni-Ounif et le 19 du mois courant dans la wilaya déléguée de Béni-Abbès, devra notamment permettre aux abonnés de mieux entrevoir toutes les précautions à prendre, en utilisant aussi bien l’énergie électrique que le gaz de ville, conjointement aux gestes qui doivent intervenir, en cas de leur mauvaise utilisation.

Une riche exposition, accompagnée d’une panoplie de dépliants, riches d’informations, permet au public et à cette occasion, à laquelle prennent également part la Protection civile, la Direction du commerce, les Scouts algériens, l’Association de protection du consommateur et la Direction de l’éducation, de prendre connaissance de la nécessité d’une meilleure rationalisation de la consommation électrique, notamment en période hivernale mais surtout en été, compte tenu des spécificités de la région ainsi que des prestations de services engagées par Sonelgaz, en vue de faciliter davantage le quotidien du citoyen, à l’exemple de la récente mise en service du site internet offrant à l’abonné la possibilité de consulter et de régler sa facture, tout en ayant accès à une lecture détaillée de sa consommation électrique, et comparativement à ses consommations trimestrielles précédentes.

En plus du paiement par carte CCP ou bancaire, le règlement de la facture est désormais possible par paiement électronique.

On notera que des bureaux-conseils sont ouverts au niveaux de toutes les agences commerciales Sonelgaz, à travers le territoire de la wilaya, pour une meilleure prise en charge des doléances de la clientèle, alors que des opérations similaires de sensibilisation, en partenariat avec la Direction de l’Education, sont menées à travers les établissements scolaires du primaire et du moyen. Aujourd’hui, la Sonelgaz se veut être aussi bien une société citoyenne que commerciale et aspire à inciter sa clientèle à mieux consommer, tout en évitant le gaspillage : un moyen de protéger ses abonnés et de préserver ses investissements.

Ramdane Bezza