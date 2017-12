Entrepreneuriat et Economie verte : 75 jeunes en formation

L’économie verte constitue une opportunité réelle pour le développement et la diversification de l’économie nationale… Active dans ce domaine, l’AFEV est à l'origine de plusieurs initiatives pour l’encouragement du développement durable, un domaine où l’Algérie a pris des engagements internationaux.

Pour la période allant de décembre 2017 à septembre 2018, l’Association des femmes en économie verte (AFEV) se propose d’organiser une formation sur la création d’entreprises vertes destinée aux porteurs d’idée de projets verts et désireux de se lancer dans le créneau de l’entrepreneuriat lié à l’économie verte et qui aura pour thème : L’entrepreneuriat vert pour tous».

Ce projet concernera 75 jeunes issus des wilayas de Ghardaia, Tiaret, Tipaza, Sétif et Alger et se déroulera en décembre 2017 et s’étalera jusqu’à septembre 2018. «Cette formation est destinée aux étudiants ayant un diplôme ou en phase de finalisation du cursus universitaire «nous précise La présidente de l’association AFEV, Mme Karima Bergueul qui assure que ce projet, «soutenu par notre partenaire «Middle East Partnership Iniative USA- (MEPI) et qui a déjà été implémenté dans la wilaya d’Alger en 2015 et a vu un grand succès». Notre interlocutrice nous précise que ce programme «concerne dans sa 1re phase, le volet relatif à la formation dans le domaine de l’entrepreneuriat vert en vue d’accompagner les porteurs de projets dans une seconde phase dans le processus de création de leurs entreprises à travers les différents dispositifs et divers mécanismes d’accompagnement mis en place par les pouvoirs publics en Algérie pour la création d’entreprises». Mme Bergueul estime que «l’économie verte se trouve désormais dans le contexte du développement durable lequel est lié étroitement à la protection de l’environnement et des écosystèmes d’une part, tout en sachant qu’elle génère un gisement d’emplois verts devant contribuer à la croissance économique du pays».

L’objectif fondamental assignés par l’Association des femmes en économie verte à travers ce programme de formation en partenariat avec MEPI, vise essentiellement à former des compétences techniques et managériales orientées vers l’économie verte pour permettre aux futures porteurs de projets de générer leurs propres revenus, créer leurs propres entreprises et créer un réservoir d’emplois verts.



L’interactivité



«La méthodologie utilisée durant cette formation, une méthode à la fois de formation par l’apprentissage et interactive, qui permet aux apprenants de participer aux exercices et de jouer le rôle du chef d’entreprise, dans le but de leur apprendre les bases de gestion d’une entreprise, et aussi développer la confiance l’esprit d’entrepreneuriat. L’association accompagnera ces jeunes, dans une seconde phase, dans le processus de création de leur propre entreprise et les aidera pour la maturation et l'aboutissement de leur projet, ainsi que les modalités d'octroi des crédits accordés en leur faveur. «À travers leur participation à cette formation, les futurs porteurs de projets vont acquérir des connaissances et les outils nécessaires pour l’élaboration de leur propre «business plan vert» (green business model). L’association espère qu’au moins 50% des jeunes qui auront bénéficié de cette formation et de cet d’accompagnement puissent créer leur propre entreprise», nous dira Mme Bergueul qui précisera que le délai de dépôt des dossiers est prolongé jusqu'au 15 décembre 2017. La présidente d’AFEV considère que «le développement durable pour lequel l’Algérie a pris des engagements internationaux favorise l’émergence de filières très porteuses, les énergies renouvelables, la gestion des déchets ménagers, leur recyclage et les bâtiments à faible impact énergétique. Une telle stratégie devrait notamment être sous-tendue par une approche fondée sur les enjeux locaux, qui puisse répondre aux défis de la durabilité environnementale.», précise-t-elle.

Il y a lieu de rappeler que l’AFEV est une association régionale à vocation écologique qui vise à contribuer activement au développement économique durable en Algérie, à travers la promotion de l’entrepreneuriat dans l’économie verte et tous les secteurs qui sont liés au développement et à la protection de l’environnement. L’AFEV est composée de femmes et hommes investis de la séduisante mission de mobiliser des jeunes porteurs de projets, et femmes réalisatrices de ces projets vers un développement durable axé sur une économie saine pour l’environnement. C’est un espace qui regroupe des femmes et jeunes opérant dans le domaine de l’écologie et de l’économie verte, pour la promotion des bonnes pratiques sociétales et de développement durable.

Farida Larbi