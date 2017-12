Le Coin du copiste : Alger, capitale du film engagÃ©

Alger aura été durant une semaine la capitale du film engagé lors de la 8e édition du festival international du cinéma d’Alger qui s’est déroulé à la salle El Mouggar et qui a été suivi par un nombreux public, des spectateurs fidèles et assidus qui ont assisté aux projections et aux débats ainsi qu’aux conférences.

La clôture du festival, vendredi en soirée, a été l’occasion d’applaudir les films primés et de rendre hommage à l’œuvre de Rachid Bouchareb qui présente l’Algérie aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger avec son excellent long métrage La Route d’Istanbul qui traite d’un sujet d’une brûlante actualité, la radicalisation. Dans son film Bouchareb livre aux spectateurs, le désarroi d’une mère qui voit sa fille prendre la route vers Istanbul dans l’espoir de franchir la frontière et d’aller faire la guerre en Syrie.

Des hommages aussi à Mohamed Bouamari, Mahmoud Zemmouri, Youcef Bouchouchi et Stevan Labudovic. Des cinéastes qui ont marqué leur époque. Bouamari, l’auteur du Charbonnier avait tracé la voie du cinéma Djeddid, Youcef Bouchouchi reste le pionnier pour les spécialistes, Mahmoud Zemmouri nous a fait rire avec ses comédies acerbes et Stevan Labudovic a été témoin de la guerre de Libération lui qui a rejoint l’Algérie et qui, avec sa caméra, a filmé la bravoure des moudjahiddine et la résistance du peuple algérien.

Le cinéma algérien tant décrié ne se porte pas aussi mal que ça pour preuve, Nous n’étions pas des héros de Nasreddine Guenifi et En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui ont décroché le Prix du public. Ces deux films relatent avec un savoir-faire avéré, respectivement, la résistance durant la guerre de Libération et les errements des personnages principaux quelques années après la décennie rouge. La directrice du Centre national de la cinématographie, nous promet la sortie prochaine de ces deux longs métrages sur nos écrans.

Le directeur de la fédération des cinéastes africains, président du jury fiction, a pris la parole pour dire qu’Alger méritait d’avoir un festival où les films nous interpellent, un festival de qualité a-t-il souligné. Oui, Alger, la Mecque des révolutions, ne pouvait avoir qu’un festival du film engagé. C’est dans la logique des choses. D’ailleurs, le festival se fait un devoir de montrer à chaque édition au moins trois films du Sahara occidental et de la Palestine et ce, indépendamment de la qualité des productions.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, présent à l’ouverture et à la clôture du festival semble apprécier la spécificité de ce festival et apporte ainsi son soutien.

Le festival ferme ses portes et le rendez-vous est déjà pris pour décembre 2018.

Abdelkrim Tazaroute