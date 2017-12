ThÃ©Ã¢tre rÃ©gional de Batna : La piÃ¨ce Al Attab suivie avec intÃ©rÃªt

La générale de la pièce Al Attab (La panne) du Théâtre régional de Batna (TRB), présentée jeudi soir sur les planches du TRB, a été chaleureusement accueillie par une assistance nombreuse. Mise en scène par Faouzi Benbrahem et adaptée par Nawel Kaabache d’après le roman La Panne de Friedrich Dürrenmatt, la pièce a été suivie avec intérêt une heure durant par les férus du 6e art. Le rideau se lève sur une panne de voiture qui contraint Nadjib, campé par le comédien Mohamed-Tahar Zaoui, le personnage clé de la pièce, à chercher un endroit pour passer la nuit sur place. Il est orienté vers un juge à la retraite qui héberge volontiers quelques voyageurs de passage. Le juge l'accueille avec plaisir, et l'invite au souper qu'il allait partager avec deux autres amis qui proposent à Nadjib de participer à un jeu.

Les trois retraités suggèrent de refaire un procès célèbre et Nadjib devait camper le rôle de l’accusé dans un jeu miroitant notamment les thèmes de la justice, la conscience et la culpabilité, tenant en haleine les spectateurs. Pour le metteur en scène, Al Attab est une comédie noire dont la trame a été «algérianisée» pour capter le public. Pour Nawel Messaoudi, qui a campé les rôles de Mona, l’épouse de Nadjib et la servante du juge, Al Attab renvoie à une réflexion philosophique «tout le monde pourrait être impliqué dans quelque chose sans le savoir».

La pièce théâtrale Al Attab est la deuxième production du Théâtre régional de Batna pour l’année 2017, a souligné, le directeur de cette structure, Djamel Naoui, rappelant que la première production était en langue amazighe dans sa variante chaouie, et était intitulée Amasano (Fossoyeur). (APS)