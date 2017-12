ClÃ´ture du festival international du cinÃ©ma dâ€™Alger : United Kingdom et Kemtiyu Cheikh Anta laurÃ©ats du grand prix du FICA

La huitième édition du Festival international du cinéma d’Alger (FICA), journées du film engagé a pris fin vendredi soir, à la salle El Mouggar à Alger, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et des représentants du corps diplomatique accrédités en Algérie.

Après sept jours de projections, à raison de trois séances par jour, les cinéphiles algérois ont suivi des films inédits, en provenance des quatre coins du monde, porteurs de thématiques engagées et questionnant la condition humaine et les circonstances de son évolution sociale au début du XXIe siècle. Dans une salle archicomble, où cinéastes, comédiens, journalistes et personnalités publiques ont assisté à la cérémonie de clôture qui a été suivi par la projection de La route vers Istanbul, dernier film du réalisateur franco-algérien Rachid Bouchareb, la commissaire du FICA, Zahira Yahi a félicité les participants de la huitième édition du festival d’avoir partagé des moments de joies. «Cette huitième édition du FICA a été riche au bonheur d’avoir partagé des images, des actions, des idées, des paroles, des émotions, des musiques, des histoires, des mémoires et des valeurs venues du monde entier. D’une manière ou d’une autre, tous les films que nous avons vus ici nous enseignent à ne jamais baisser les bras, à maintenir intacte notre capacité à nous indigner et notre volonté à transformer cette indignation en possibilité pratique», a-t-elle souligné. Et puisque l’actualité s’impose, la commissaire du FICA a réagi à la décision du président américain, Donald Trump, de reconnaître El Qods occupé capitale d’Israël. «Tous les films que nous avons vu au 8e FICA nous enseignent que nous n’avons ni le droit, ni le temps d’être tristes. Nos pensées sont maintenant à El Qods avec notre détermination à ne pas oublier le peuple palestinien qui, plus que jamais, a besoin de notre soutien réel et pas seulement proclamé», a-t-elle confié sous un tonnerre d’applaudissement.



Kemtiyu Cheikh Anta lauréat du grand prix documentaire



L’heure du palmarès a sonné, et le jury de la catégorie documentaire, présidé par le cinéaste américano-malien Manthia Diawara, a octroyé une mention spéciale pour le film palestinien Off frame, la révolution jusqu’à la victoire du cinéaste Mohamad Yaqubi pour son engagement de la collecte et le grand intérêt de la préservation des archives visuelles de la résistance palestinienne. Manthia Diawara a annoncé également que le prix spécial du jury a été accordé au cinéaste français Pierre Carles pour son film On revient de loi, opération Corréa 2, un film qui interroge la possibilité d’un autre modèle de société d’une Amérique du Sud debout et fière à travers l’exemple équatorien du président Rafael Corréa. Un film éblouissant qui respecte la méthode de construction, la qualité du texte sans pour autant trahir son message initial. Et enfin, le grand prix du FICA dans la catégorie documentaire a été octroyé au film sénégalais Kemtiyu Cheikh Anta du cinéaste Ousmane William Mbaye, un film qui dresse un portrait d’Anta Diop, icône de la culture et de la pensée africaine et universelle.



Le grand prix «fiction» attribué à «United Kingdom»



Président du jury «long-métrage de fiction», le réalisateur malien Cheikh Oumar Sissoko, également secrétaire général de la fédération panafricaine des cinéastes (FEPACI) a félicité la tenue du festival international du cinéma d’Alger, dédié au film engagé tout en rappelant le grand apport de l’Algérie au cinéma africain. «Il est important que l’Algérie rayonne le continent africain par son septième art qui a ébloui le monde entier aux années 1970 et 1980. Il est vrai que la décennie noire a déboussolé sa montée en puissance, mais le potentiel est toujours là», a-t-il fait savoir avant d’attribuer les prix de la huitième édition du FICA avec notamment une mention spéciale pour le film brésilien Era o hôtel Cambridge, un poignant drame social qui porte à l’écran la situation atypique du mouvement brésilien «Sin techos» (sans toit), à travers des réfugiés de différents horizons qui occupent un bâtiment abandonné dans le centre de Sao Paulo. Ce film ayant créé un grand débat après sa projection, fait croiser les drames, joies et tensions quotidiennes face aux fortes menaces d’expulsion.

Pour sa part, le cinéaste algérien Karim Moussaoui a été récipiendaire du prix spécial du jury pour son film En attendant les hirondelles, un film qui porte le regard croisé de trois personnages algériens de différentes générations et de divers horizons : un riche promoteur immobilier, une jeune femme tiraillée entre la voix de la raison et ses sentiments et un neurologue rattrapé par son passé. Le grand prix du 8e FICA de la catégorie Fiction a été attribué au film anglais United Kingdom de la cinéaste Amma Asante, un film qui aborde une passionnante histoire d’amour ayant eu lieu en 1947 entre un jeune roi du Botswana et une jeune Londonienne. Tout s’oppose à leur union, leurs différences, leurs familles, les lois anglaise et sud-africaine, mais les deux amoureux défient les diktats de l’apartheid et changent leurs pays pour inspirer le monde.

En dernier lieu, un vibrant hommage a été rendu au cinéaste franco-algérien Rachid Bouchareb par Azzedine Mihoubi et Zahira Yahi. «Merci à tous les artistes algériens, comédiens et techniciens à qui je voudrais rendre hommage ce soir comme Larbi Zekal, Youcef Sahraoui. J’espère pouvoir continuer à faire des films avec vous, car sans vous je n’aurais pas été aussi loin dans ma carrière», a-t-il souligné sous de vibrants applaudissements.

Enfin, le dernier film de Rachid Bouchareb La route d’Istanbul a été projeté après le palmarès. Ce dernier compte l’histoire principale portée à l’écran par le périple d’Elizabeth qui part à la recherche de sa fille qui a rejoint l’Etat islamique en Syrie. Un film sélectionné dans la «shortlist» des Oscars 2018 pour le meilleur film étranger.

Kader Bentounès