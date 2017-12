RoyaumeUni : La sociÃ©tÃ© civile se mobilise

Le gouvernement britannique, les partis politiques et la société civile ont exprimé leur total désaccord avec la décision du président américain. La première ministre britannique a déclaré mercredi soir dans un communiqué qu’une telle décision est inutile et ne rendra aucun service au efforts de la paix dans la région. Elle a affirmé que son pays ne suivra pas l’exemple de Trump et que l’ambassade du Royaume-Uni est «basée à Tel Aviv et le restera», réitérant la position britannique sur la statut d’El-Qods occupée qui «doit être déterminé à travers une solution négociée entre israéliens et palestiniens conformément aux résolutions du conseil de sécurité de l’ONU». De son côté, la société civile britannique promet d’exprimer fortement son indignation au «dérapage» du président américain, à travers un rassemblement de protestation devant l’ambassade américaine à Londres. Sept organisations, à leur tête, le mouvement anti guerre, Stop de war coalition, l’organisation de solidarité avec la Palestine, Palestine Solidarity Campagne (PSC) et la ligue des musulmans britannique (MAB) ont appelé à ce rassemblement et ont été soutenues par une dizaine d’autres. (APS)