Jordanie : une violation du droit international

«La décision du président américain de reconnaître El-Qods occupé comme capitale d’Israël, et le transfert de l’ambassade des Etats-Unis vers cette ville, constitue une violation des décisions du droit international et de la charte des Nations unies», a estimé le porte-parole du gouvernement jordanien, Mohammed Moumeni, dans un communiqué. Il a affirmé que le droit international et la charte de l’ONU «soulignent que le statut d’El-Qods occupé doit être décidé via des négociations, et considère toutes les mesures unilatérales visant à imposer des réalités nouvelles sur le terrain comme nulles et non avenues». Le porte-parole jordanien a ainsi dit «le rejet par le royaume jordanien de cette décision qui fait monter les tensions, consacre l’occupation (...) israélienne depuis 1967 de la partie Est de la ville, (...) et provoque la colère (...) des musulmans comme des chrétiens». (APS)