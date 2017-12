Session extraordinaire du Conseil des Ministres arabes des AE : M. Messahel aujourdâ€™hui au Caire

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prendra part aujourd’hui au Caire à la réunion urgente du conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel en vue d’examiner les derniers développements concernant El Qods après la décision du président américain, et les actions arabes à entreprendre, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. M. Messahel saisira également cette occasion pour réaffirmer «la position ferme de l’Algérie en faveur de la cause palestinienne et du droit du peuple palestinien frère à l’établissement de son Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale», et appeler le monde arabo-musulman et la communauté internationale à la mobilisation pour protéger les droits du peuple palestinien et le statut de la ville sainte».

L’Algérie avait déjà «dénoncé avec force cette grave décision qui constitue une violation flagrante des décisions du Conseil de sécurité et de la légalité internationale, sape la relance du processus de paix arrêté depuis longtemps et menace la paix et la sécurité dans une région très sensible qui souffre deja de conflits».