Statut dâ€™El Qods : RÃ©probation planÃ©taire

Des heurts ont éclaté après la prière du vendredi à El Qods et en Cisjordanie occupée entre des forces israéliennes et des Palestiniens, appelés à manifester leur «rage» après la reconnaissance par les Etats-Unis de la ville Sainte comme capitale d'Israël. Une grève générale a été largement suivie jeudi en Cisjordanie et à El Qods-Est.

Hier, une intense et brève empoignade a impliqué plusieurs dizaines de manifestants palestiniens et une cinquantaine de policiers israéliens dans les rues de la Vieille ville, à El Qods-Est, faisant voler en éclats les vitrines alentour, selon des médias présents sur place. Le mouvement Hamas a appelé à une «nouvelle Intifadha» et, en soirée de jeudi, au moins deux roquettes ont apparemment été tirées à partir de Ghaza vers Israël. Les policiers ont battu et matraqué les manifestants pour les repousser dans les rues adjacentes. A El Qods et en Cisjordanie, les confrontations sont restées limitées en milieu de journée. A al Khalil, Bethléem, Ariha et près de Naplouse, les forces israéliennes ont répliqué par des tirs de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes aux jets de pierres de jeunes Palestiniens, le visage dissimulé par un foulard pour nombre d'entre eux, selon des témoins. Israël, qui contrôle tous les accès à l'esplanade des Mosquées, a déployé des centaines de policiers supplémentaires dans et autour de la Vieille ville. A al Khalil, des centaines de manifestants disséminés en plusieurs points de la ville ont lancé des pierres sur des soldats. La journée de vendredi, marquée par la grande prière, s'annonçait comme un baromètre de la colère palestinienne contre la décision annoncée mercredi par Donald Trump de reconnaître El-Qods comme la capitale d'Israël. Partout dans le monde, le vent d’indignation a gagné bon nombre de capitales.

En Iran, des milliers d'Iraniens ont manifesté hier contre Israël, alors qu'un responsable religieux a appelé les Palestiniens à se soulever. La télévision publique iranienne a montré des milliers de personnes défilant, après la prière du vendredi, dans les rues de Téhéran et d'autres villes. Les protestataires défilaient en scandant les slogans «Mort à l'Amérique», «Mort à Israël», et certains ont brûlé des drapeaux américains et israéliens. Ahmad Khatami a par ailleurs averti hier que les missiles iraniens pouvaient atteindre Israël. «Nous construisons des missiles et nous augmenterons la portée de nos missiles autant que nous pouvons, à des milliers de kilomètres, de façon à empêcher de dormir les locataires de la Maison Blanche», a-t-il dit, insistant sur le fait que les missiles servaient à des fins de dissuasion. «Si un jour le régime sioniste veut faire une erreur, nous raserons Tel-Aviv et Haïfa (nord d'Israël)», a-t-il encore menacé.

La communauté internationale craint que M. Trump n'ait ouvert la boîte de Pandore tant El Qods, avec ses lieux saints juifs, chrétiens et musulmans, constitue un sujet passionnel. La cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, s'est alarmée d'un retour «à des temps encore plus sombres». La décision américaine plonge la région «dans un cercle de feu», selon le président turc Recep Tayyip Erdogan. Même le grand allié saoudien des Etats-Unis a parlé d'acte «irresponsable». Des milliers de personnes ont manifesté hier en Malaisie, en Indonésie, au Pakistan et en Afghanistan contre la décision du président américain Donald Trump, dénonçant une «gifle» pour le monde musulman. Le ministre malaisien des Sports, Khairy Jamaluddin, a accusé M. Trump d'avoir effectué une «annonce illégale». «Ce que vous avez fait contrevient à la législation internationale. Les musulmans ne peuvent pas accepter votre décision», a lancé le ministre de ce pays d'Asie du Sud-Est. Des manifestations étaient également prévues ailleurs, notamment à Istanbul, en Tunisie et en Jordanie, où plusieurs centaines de manifestants ont scandé «Mort à Israël» et brûlé des portraits de Donald Trump.

L'initiative de Donald Trump, qui a suscité la réprobation dans le monde entier, devait être hier au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président palestinien Mahmoud Abbas et le roi Abdallah de Jordanie, lors d'une rencontre à Amman, ont affirmé que toute mesure modifiant le statu quo sur El Qods était «invalide».

M. T. et agences