Rami Hamdallah, premier ministre palestinien : Â«Les Ã©tats-Unis ne peuvent plus Ãªtre mÃ©diateurs du processus de paixÂ»

Le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah, a déclaré jeudi que les Etats-Unis ne pouvaient plus être médiateurs du processus de paix, maintenant que le président américain Donald Trump a déclaré la reconnaissance unilatérale d'El-Qods occupé comme capitale d'Israël.

«Nous ne vous accepterons plus comme médiateurs du processus de paix au Moyen-Orient», a déclaré M. Hamdallah lors d'une conférence de presse tenue à son arrivée à Ghaza, où il s'est rendu depuis la Cisjordanie pour des pourparlers de réconciliation interpalestiniens. «Depuis Ghaza, nous vous déclarons que nous nous élèverons contre vous avec notre unité nationale. Nous affirmons que la Palestine récupérera ses frontières de 1967, et El-Qods sera sa capitale», a-t-il déclaré.

«Nous nous efforcerons de conclure un accord de réconciliation, mais en cas d'échec, nous nous lèverons de nouveau pour vaincre ensemble notre plus grande menace: l'occupation israélienne», a déclaré le Premier ministre palestinien. Dans la résolution 2334, adoptée le 23 décembre 2016, le Conseil de sécurité «souligne qu'il ne reconnaîtra aucune modification aux frontières du 4 juin 1967, y compris en ce qui concerne El-Qods occupé, autres que celles convenues par les parties par la voie de négociations».

De son côté, le Conseil national palestinien a affirmé également que les Etats unis ne sont plus le parrain du processus de paix, mais un partenaire de l'occupation dans tous ses crimes et agressions contre le peuple palestinien».

Lors d'une réunion au siège du Conseil national palestinien à Amman, le président du conseil, Salim Zaanoune, a précisé que cette décision hostile était «catégoriquement rejetée».

«Ni le président américain ni son administration n'ont le droit de décider du sort d'Al Qods et de la proclamer capitale d'Israël, car elle appartient au peuple palestinien et à la nation arabo-musulmane et demeurera à tout jamais capitale de l'Etat palestinien», a-t-il martelé. Il a exprimé son soutien au président Mahmoud Abbas qui a appelé à la tenue d'une session extraordinaire du Conseil central palestinien à laquelle prendront part toutes les factions pour réaffirmer la position nationale palestinienne unifiée. M. Zaanoune a estimé que la défense de la ville d'Al Qods était la «responsabilité de tous les Arabes et de tous les Musulmans pour faire échouer cette décision rejetée par tous les pays du monde, ce qui a mis le président américain en isolement en raison de ses violations des droits du peuple palestinien et des décisions de la légalité internationale approuvées par l'ONU».



Le vice-président américain persona non grata dans les territoires



Un cadre du parti palestinien Fatah a affirmé jeudi que le vice-président américain Mike Pence n'était «pas le bienvenu en Palestine». Une visite de M. Pence dans les territoires palestiniens est prévue durant la deuxième moitié de décembre. Le président palestinien et chef du Fatah, Mahmoud Abbas, n'a pas mentionné la visite de M. Pence dans sa réaction mercredi à la déclaration de Trump. «Le vice-président américain n'est pas le bienvenu en Palestine», a affirmé Jibril Rajoub. «Le président Abbas ne l'accueillera pas à cause de l'annonce (du président Trump)». La Maison Blanche a de son côté estimé jeudi qu'une éventuelle annulation de la rencontre entre Mike Pence et M. Abbas serait «contre- productive». La visite du vice-président américain qui doit aussi se rendre en Egypte prend un relief particulier après l'annonce de M. Trump qui a provoqué l'ire des Palestiniens et une large condamnation internationale. Pour M. Abbas, Washington ne peut plus jouer son rôle historique de médiateur de paix avec les Israéliens après les déclarations de M. Trump. «Par ces décisions déplorables, les Etats-Unis sapent délibérément tous les efforts de paix», a-t-il réagi mercredi.



Les démocrates chargent Trump



Les ténors du parti démocrate au Congrès sont montés au créneau mercredi pour dénoncer la décision du président Donald Trump, en affirmant qu’elle risque d’enterrer définitivement le processus de paix au Moyen-Orient. « L’avenir (d’al-Qods occupé) est une question qui devrait être tranchée par Israël et les Palestiniens, et non pas unilatéralement par les Etats-Unis», a écrit la sénatrice démocrate Dianne Feinstein dans une lettre adressée au président Trump. Feinstein a indiqué que la démarche de Trump pourrait attiser la violence dans la région, aliéner davantage les Etats-Unis et saper les perspectives d’une solution à deux Etats. « Durant cinquante années, des présidents, démocrates et républicains, ont choisi de ne pas reconnaître (al-Qods occupé) comme capitale d’Israël pour demeurer impartiaux», souligne Feinstein, mettant en garde contre le risque d’érosion de la crédibilité de Washington en tant qu’intermédiaire de paix. La décision

« compromettrait les perspectives d'un accord de paix israélo-palestinien et endommagerait gravement, peut-être irrémédiablement notre médiation», a tweeté Bernie Sanders, le candidat démocrate à la présidentielle de 2016. Mercredi, les deux camps démocrate et républicain n’ont pas hésité à se clasher mutuellement par presse interposée. Fox News a rappelé dans le sillage des réactions aux déclarations de Feinstein et Sanders, que les deux démocrates ont voté en 1995 pour la loi autorisant l’ouverture de l’ambassade américaine à El-Qods occupé. De nombreux démocrates et même des républicains soutiennent qu’en dépit de cette loi, imposant ce transfert, le statut de la ville sainte doit être défini par les deux parties du conflit dans le cadre d’un processus global.