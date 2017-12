GRAND ANGLE : Intifadha actE III ?

A l’heure où l’ambassadrice permanente des Etats- Unis auprès de l’Onu tente, vaille que vaille, de rectifier l’annonce du président Trump sur le statut de la ville sainte d’El Qods, l’embrasement de la région devient inéluctable. L’Intifadha demeure pour les Palestiniens l’ultime arme devant l’échec des politiques qui se cramponnent encore aux accords d’Oslo, pourtant rejetés et enterrés par l’actuel cabinet de Netanyahu. Plus que jamais, la population de Cisjordanie, de Ghaza et celle d’El Qods, devait exprimer hier sa rage et sa détermination face à tant d’injustices. La colère couve dans les territoires, et ni les appels au calme ni les renforts de Tsahal ne peuvent l’atténuer. Même l’exercice sémantique, pas convaincant du tout, de Nikki Haley, ne pouvait contenir cette colère appelée à s’amplifier les jours à venir. L’ambassadrice américaine auprès des Nations-Unies a tenté de redresser la barre pour dompter le vent de la colère et éviter le «déraillement» du train du processus de paix auquel personne n’y croit vraiment. Mercredi soir, l’ambassadrice américaine a déclaré que le président Trump ne s’est pas prononcé sur le statut d’El-Qods occupé, malgré sa décision de reconnaître la ville sainte comme capitale d’Israël. Nikki Haley a précisé que l’annonce de Trump ne mentionnait pas El Qods-Est, en indiquant qu’il revenait aux deux parties du conflit de décider du statut des zones disputées. «C'est aux deux parties (du conflit) de décider, ce n’est pas aux Etats-Unis de décider (...) nous ne voulons pas choisir un camp» concernant cette question, a déclaré Haley à CNN, alors que tous les analystes et autres commentateurs s’accordaient à dire que la déclaration de Trump est une approbation «de la souveraineté israélienne sur toute la ville». El Qods occupé est «la capitale que le peuple juif a choisie dans des temps anciens», a pourtant déclaré Trump, sans souffler mot sur le droit souverain des Palestiniens de choisir El Qods-Est comme capitale de l’Etat palestinien. Et même le porte-parole de langue française du département d'Etat est venu à la rescousse pour essayer de sauver les meubles, en affirmant que «le président a annoncé la reconnaissance, mais n’a pas fait de commentaires sur d’autres parties de la ville, les limites spécifiques de la souveraineté dans cette ville restent à définir dans le cadre des négociations sur son statut définitif», a déclaré sans rougir Brian Neubert. Dire une chose et son contraire, on savait que les politiques excellaient dans cet exercice. Mais de là à prendre des lanternes pour des vessies… Dans cette séquence de rame à contre-courant, les enfants de l’Intifadha, eux, savent que la seule issue est de suivre le cours de l’histoire tracé par leurs aînés maintenant que le rameau de l’olivier est… tombé.

M. T.