M. Mourad Zemali Ã  mascara : Des projets au profit des jeunes

Dans le cadre du suivi des projets du secteur, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, a effectué jeudi une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Mascara au cours de laquelle il a pu rencontrer les jeunes investisseurs qui ont créé des micro-entreprises performantes au niveau de la bibliothèque centrale du pôle universitaire de Sidi Saïd.

Les investisseurs ont pris possession de véhicules-ateliers et d’attestations de remboursement par anticipation des crédits. Le recouvrement des échéances de paiement avoisine les 95%.

Le ministre a aussi distribué des cartes Chiffa à des jeunes étudiants. Il a déclaré que plus de 37 millions de cartes ont été distribuées en Algérie, soit un taux de couverture de 90% de la population. « Un chiffre qui se passe de tout commentaire », dira-t-il.

Le ministre a expliqué aux jeunes les grandes lignes de la nouvelle vision du marché du travail porteuse de projets productifs et créatrice de richesses et d’emplois. Il a indiqué que les indices de réussite sont plus qu’encourageants dans tous les segments de l’emploi au profit des jeunes, par le biais des dispositifs mis en place pour résorber le chômage dans le cadre de d’insertion.

Les pouvoirs publics misent sur le plan quinquennal 2015-2019 et la concertation avec les partenaires sociaux pour améliorer les performances économiques du pays et atteindre une croissance forte et durable, tout en focalisant sur la création d'emploi. Selon le ministre, les secteurs agricoles et industriels ont beaucoup contribué à l'absorption du chômage dans la wilaya. L'objectif est donc d'opérer la mue de l'économie nationale vers la production et la création de richesses pour réaliser une croissance. Par ailleurs, le ministre a souligné que les dispositifs d'aide à la création d'emploi relevant de son secteur, dont l’ANSEJ, l’ANEM et la CNAC, ont participé de manière effective à la création de postes d'emploi, notamment au profit des universitaires ou du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels.

Durant sa visite d'inspection et de travail, M. Zemali s'est enquis de la situation des caisses de sécurité sociale de Mascara et de Tighennif, tout en donnant des instructions pour une meilleure prise en charge. Il n’a pas manqué de rappeler à cet effet devant les cadres de ces caisses d’encourager le médicament générique produit en Algérie. Il a exhorté les responsables de ce secteur de procéder au contrôle rigoureux des arrêts de travail et de congés de maladie de complaisance. Il a insisté sur les facilitations dans la délivrance des différents documents tels que la carte Chiffa.

Durant sa visite, il a procédé à l'inauguration de certaines structures relevant de son secteur, dont l'antenne de l'ANEM à Tighennif. M. Zemali a également visité des micro-entreprises créées dans le cadre des dispositifs d'aide à la création d'emploi, à l'instar de l'unité de conservation d’olives et de fruits secs à Oggaz, dans la daïra de Sig créée dans le cadre de la CNAC. Le ministre a aussi visité une laiterie implantée à Zeguaiguia, dans la daïra de Tighennif.

Le ministre a inauguré une antenne de l’ONAAPH spécialisée dans la fabrication d’audioprothèses.

L’ouverture de 15 autres antennes est prévue avant la fin du premier trimestre 2018, notamment dans les wilayas du Sud.

L’office a, durant cette année, distribué plus de 9.388 audioprothèses sur 10.548 demandes enregistrées, soit un taux de 89% de satisfaction de la demande sur le plan national, a rappelé le ministre, avant d’exprimer sa satisfaction quant à l’état de son secteur dans la wilaya. Il a souligné qu’à son département, en dépit de tous les progrès de modernisation et de facilitation entrepris, beaucoup reste à faire pour qu’il soit à la hauteur des aspirations des assurés sociaux et des demandeurs d’emploi.

A. Ghomchi