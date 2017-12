Industrie pharmaceutique : Â« GB Pharma Â» produira des implants oculaires

Condor Group, leader du marché algérien des produits électroniques, électroménagers et multimédia, à travers sa filiale GB Pharma, et la société britannique UK Implant ont signé, jeudi, au Centre international des Conventions (CIC) d’Alger un partenariat pour la fabrication en Algérie d’implants oculaires et de lentilles de contact. Le contrat a été paraphé par MM. Hocine Benhamadi, CEO de GB Pharma, Rachid Gheribi, manager Direction Ophtalmique de GB Pharma, et Jagrat Dave Natavar, propriétaire de UK Implant. Grâce à ce partenariat, l’Algérie aura le premier laboratoire en Afrique et au Moyen-Orient pour la fabrication d’implants oculaires et de lentilles de contact, avec une production de haute technologie et de précision, pour devenir par la suite une base pour l’exportation vers les pays africains et arabes. Le partenariat entre GB Pharma et UK Implant, numéro 2 mondial dans la fabrication d’implants oculaires, n’est pas le fruit du hasard. UK Implant dispose aujourd’hui d’un laboratoire Recherche et Développement qui a déjà enregistré 14 brevets. Le partenaire britannique UK Implant met sur le marché en moyenne un nouveau produit chaque semestre. Ce partenariat entre GB Pharma et UK Implant démontre l’effort consenti par le Groupe pour s’engager avec de grands laboratoires internationaux, afin d’assurer le transfert de savoir-faire et de technologies pour la maîtrise de la fabrication de produits innovants et à haute valeur ajoutée. Les sciences de la vision constituent l’un de nos centres d’intérêt. Grâce à cette collaboration, GB Pharma se veut le plus près de l’ophtalmologiste afin de couvrir ses besoins au quotidien, en lui apportant des produits de qualité et répondant aux normes internationales avec une traçabilité sans équivoque, conformément à l’une de nos valeurs qui est celle de la qualité.

La mise en place d’une unité de production permettra de répondre à la quasi-totalité de la demande exprimée par les professionnels du système national de santé oculaire, sans pour autant remettre en cause la viabilité économique de nos partenaires. Dans le domaine de la vision, Condor Group aura à développer l’ouverture de magasins d’optique à travers le territoire national, à l’image des showrooms dans l’électroménager, ainsi qu’une école de formation d’opticiens lunetiers.

GB Pharma, filiale de Condor Group, est spécialisée dans l’industrie et les services pharmaceutiques. Comme les autres filiales du groupe, GB Pharma ambitionne de se hisser à la hauteur des grands laboratoires pharmaceutiques dans des domaines de pointe, tels que la biotechnologie et les bio-similaires, dont les solutions injectables stériles, dans le respect de ses valeurs qui sont : qualité, innovation et partage.

M. Mendaci