32e CONGRÃ¨S NATIONAL Dâ€™OPHTALMOLOGIE : Vers la mise en place d'un programme de recherche en occulo-gÃ©nÃ©tique

« Nous soutenons l'idée de la mise en œuvre d'un programme de recherche en occulo-génétique que viendrait soutenir la création d'un véritable centre spécialisé dans l'oncologie ophtalmique, un centre qui laisserait ouvertes les portes d'un partenariat élargi à toutes les bonnes volontés », a déclaré, jeudi à Alger, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Présidant les travaux du 32e Congrès national d’ophtalmologie organisé par la Société algérienne d'ophtalmologie (SAO), dont les travaux se sont ouverts au Centre international des conférences de Club des Pins, le Pr Mokhtar Hasbellaoui a fait savoir que les affections ophtalmiques constituent une réelle préoccupation de santé publique qui se manifestent de manière particulièrement aiguë dans les pays à très faible revenu.

Le ministre de la Santé a relevé, à cet effet, que ce congrès offre une opportunité remarquable de conjuguer le savoir-faire à la solidarité pour œuvrer à ce que les progrès de la science dans le domaine de l'ophtalmologie soient vulgarisés.

Il a ajouté que ce genre d’initiatives procède d' «une dynamique de partenariat, de solidarité et de partage des connaissances qui s'inscrit pleinement dans l'espace éthique et moral qui doit caractériser le domaine de la médecine et dans l'idéal d'un monde humain et solidaire à la réussite duquel la famille de la santé est la première interpellée».

Saisissant la présence d'éminentes personnalités du monde de l'ophtalmologie nationale et internationale à ce congrès, le premier responsable du secteur de la santé a indiqué qu’il y a lieu de prendre des mesures afin de résoudre la problématique des nécessaires réseaux de partenariat que les spécialistes devront tisser entre eux pour œuvrer à ce que s'améliore la prise en charge des patients.

« Cette rencontre m’offre l'opportunité d'aborder la problématique des nécessaires réseaux de partenariat afin de venir en aide à ceux dont nous pouvons sauver la vue, à ceux à qui nous pouvons permettre de voir la lumière du jour », a-t-il souligné.

Le ministre a précisé, à cet égard, que les thèmes inscrits à l'ordre du jour des travaux de ce congrès illustrent parfaitement les défis auxquels l’Algérie est confrontée en matière de lutte contre tout ce qui peut conduire à la cécité.

M. Hasbellaoui a indiqué, dans ce cadre, que bien que notre pays dispose au jour d’aujourd’hui de plus de 1.800 spécialistes en ophtalmologie exerçant dans les secteurs public et privé, contre à peine 12 spécialistes en ophtalmologie en 1962, les spécialistes devront encore œuvrer davantage pour mieux lutter contre les différentes pathologies de l'œil.

De son côté, le président de la Société algérienne d'ophtalmologie (SAO), le Pr Amar Ailem, a appelé à la modernisation et à l'équipement des plateaux techniques des centres hospitalo-universitaires spécialisés pour couvrir les besoins des citoyens en la matière.

« J’appelle les pouvoirs publics à s'occuper de ce volet afin de fournir une meilleure prise en charge», a-t-il dit. D’après M. Ailem, le nombre de 1.800 spécialistes en ophtalmologie pour plus de 40 millions d'habitants, est un nombre qui reste insuffisant. Selon lui, il faut enrichir le domaine par 1.000 spécialistes supplémentaires pour atteindre les normes internationales.

Il a souligné que cet objectif ne se réalisera pas avant 20 ans, car l'université forme 80 spécialistes par année.

Concernant « la rétinopathie », le Pr Ailem a indiqué que la prise en charge de cette maladie se fait dans les meilleures conditions si on procède à un dépistage précoce, ajoutant que le secteur privé dispose de techniques et équipements plus sophistiqués et plus performants que ceux du secteur public.

Il a affirmé dans ce sillage que les spécialistes algériens maîtrisent ce genre de spécialités depuis des années et que l'usage des techniques modernes ne leur pose aucun problème. Cependant, le spécialiste a déploré le nombre des plateaux techniques dédiés à la formation pratique qui, d’après lui, demeure insuffisant au niveau des structures du secteur public. Une lacune à combler.

Sarah A. Benali Cherif