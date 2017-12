M. Tayeb Zitouni Ã  propos de la restitution des crÃ¢nes de rÃ©sistants algÃ©riens : Une initiative positive

Les déclarations du président français sur le dossier de la mémoire, une «initiative positive et prometteuse», a affirmé le ministre des Moudjahidine

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a qualifié, jeudi, «d’initiative positive» la décision du président français, Emmanuel Macron, de procéder à la restitution des crânes des martyrs de la résistance algérienne, tués au XIX siècle par l’armée coloniale française et conservés au Musée de l’Homme, à Paris.

S’exprimant en marge des journées portes ouvertes sur le Centre national d'études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN54), le ministre a indiqué à la presse que les déclarations du président français, en visite mercredi dernier à Alger, étaient une «initiative positive et prometteuse».

M. Zitouni a estimé que ces déclarations sont susceptibles de «faire avancer le dossier de la mémoire et la question de la restitution des crânes des Chouhada qui se trouvent en France, et ce, dans le cadre de l'action des commissions mixtes entre les deux pays».

Il estime, néanmoins, qu’un important travail reste à faire en matière de mémoire entre les deux pays. «Nous ne bâtissons pas notre histoire sur une seule visite. Nous avons un travail compliqué à faire, des deux côtés, algérien et français», a-t-il indiqué.

Pour lui, cette décision est «louable» et de «bon augure». Et de maintenir : «Nous ne pouvons pas tout régler en une seule visite.» Selon lui, des commissions sont en train d’étudier tous ces dossiers en vue d’un «dénouement au profit du peuple, des citoyens et de la Révolution algérienne, de son passé, son présent et son avenir».

Il a appelé à la poursuite des «efforts visant à définir avec précision la terminologie et les notions pour l’écriture de l’histoire nationale de manière objective et garantir la préservation de la mémoire collective en tant que socle de l’unité nationale.» Le président français avait annoncé mercredi lors de sa visite que la France avait décidé de restituer les crânes des martyrs algériens, actuellement au Musée de l'Homme à Paris, affirmant que les autorités françaises ont pris la décision d'entamer cette opération et que, pour ce faire, un texte de loi nécessaire sera élaboré.

Il a tenu à rappeler sa «volonté» d'avancer dans «un travail de mémoire conjoint» pour que, a-t-il dit, «nous puissions avancer et pour que des gestes réciproques soient faits, permettant de revenir sur un passé qui, pendant trop longtemps, n'est pas passé».

Pour rappel, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, avait affirmé que l'Algérie «ne sera satisfaite qu'une fois rendus les crânes de ses chouhada se trouvant au Musée de l’Homme à Paris, pour leur accorder les honneurs de la sépulture dans leur propre pays».

Durant cette journée, qui a été rehaussée par la présence notamment de personnalités emblématiques de la révolution, telles que Zhor Ounissi, Lamine Bechichi, Louisette Ighil Lahriz, Dahou Ould Kablia, des moudjahidine, les autorités locales et des chercheurs, le ministre a rappelé «l’intérêt particulier accordé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au domaine de l’histoire en vue de préserver la mémoire de la nation, consacrer les valeurs morales, civilisationnelles et les fondements de l’identité nationale et préserver l’unité nationale». Il a mis en avant la détermination de l'Etat à «promouvoir les actions liées à l'histoire nationale et ses hautes valeurs, tout en veillant à les transmettre aux générations futures». Il a précisé que son département «a arrêté un programme diversifié visant à mettre en relief les éléments fondateurs de l'histoire de l'Algérie, de la résistance populaire à la Révolution du 1er Novembre 1954, en passant par le mouvement national, en focalisant sur les victoires de cette épopée historique à travers l'analyse de ses dimensions régionale et internationale et le soutien international en faveur de la Révolution, à partir de la Conférence de Bandung en avril 1955». M. Zitouni a annoncé qu'une commission ministérielle sera bientôt mise en place pour préparer la commémoration officielle de cet événement historique en avril 2018 en vue de «transmettre le message de la guerre de Libération nationale».

Soulignant l'importance de la préservation du message des martyrs et des moudjahidine, le ministre a appelé les générations de l'indépendance à «s'armer de la science et du savoir pour préserver la mémoire nationale et construire un meilleur avenir». Les Portes ouvertes sur le Centre national d'études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 se poursuivront jusqu'au 28 décembre.

Salima Ettouahria